تشافي: المنتخب الإسباني هو الأفضل في المونديال الحالي

الدوحة – أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه يرى أن المنتخب الإسباني هو الفريق الأقوى في بطولة كأس العالم 2022 ، المقامة حاليا في قطر.

وقال تشافي، الذي فاز مع المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا: “المنتخب الإسباني في أعلى مستوياته حاليا. أقدر المنتخبين البرازيلي والفرنسي أيضا، ولكن المنتخب الإسباني أظهر تفوقا لم يظهر على أي فريق سابق”.

ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الألماني اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات الدور الأول للمونديال الحالي.

وتمثل المباراة مواجهة مصيرية للمنتخب الألماني بعد هزيمته المفاجئة 1 / 2 أمام اليابان في الجولة الأولى، التي شهدت فوزا ساحقا للمنتخب الإسباني على نظيره الكوستاريكي 7 / صفر.

وقال تشافي /42 عاما/ الذي فاز أيضا مع المنتخب الإسباني بلقبي كأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012) : “المنتخب الإسباني هو الأفضل أداء. وربما كان المنتخب الإنجليزي كذلك في مباراته الأولى لكنه لم يكن هكذا في مباراته الثانية التي تعادل فيها سلبيا مع المنتخب الأمريكي”.

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