تشافي بعد الفوز على اشبيلية: ما يزال هناك الكثير في الليجا

مدن – أكد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، أن فريقه “في وضع جيد” بعد الفوز 3-0 على إشبيلية في الجولة الـ20 من الليجا، ليرفع الفارق مع ملاحقه وغريمه ريال مدريد إلى ثماني نقاط.

وصرح تشافي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”: “نبتعد بثماني نقاط عن ريال مدريد وهذا فارق مهم بالنسبة لنا. اليوم كان خاصا لأن كل الفرق من المراكز الثاني للسادس لم توفق، لكن ما يزال هناك الكثير في الليجا، 18 مباراة”.

وبخصوص المباراة أبدى تشافي رضاه عن أداء الفريق، خصوصا في الشوط الثاني، الذي سجل فيه أهدافه الثلاثة، مشيرا إلى أن البرسا أنهاها دون الحاجة للمعاناة قائلا: “لم نترك المساحة لإشبيلية للعودة”.

وأوضح أن برشلونة “يعاني عادة أمام الدفاعات المتكتلة” لكن أمام إشبيلية “صنع الكثير من الفرص للتسجيل” رغم الخطة الدفاعية لفريق المدرب خورخي سامباولي.

لكن تشافي حذر “يمكن أن نمر حاليا بتوقيت جيد، لكن عدم الفوز في فياريال (المنافس المقبل) قد يعيدنا للشكوك، فهذا سباق طويل المسافة”.

وأنهى البرسا المباراة بشكل رائع بعد أن كان قد استهله بإصابة لقائده سرجيو بوسكيتس في الكاحل بعد التحام مع يوسف النصيري، حيث قال تشافي “سيخضع الاثنين لفحوصات نهائية، لقد تعرض لالتواء في الكاحل، وآمل أن يكون بسيطا”.

لكن أمنية تشافي لم تتحقق، حيث أعلن برشلونة أن بوسكيتس يعاني من إلتواء في الرباط الجانبي الجانبي للكاحل الأيسر، حسبما أكد الفريق الطبي.

وعلى الرغم من أن البرسا لم يحدد فترة غياب اللاعب، إلا أنه قد يبقى بعيدا عن الملاعب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ووفقا لهذه التوقعات، سيغيب قائد برشلونة عن المباريات الثلاث المقبلة على الأقل، أمام فياريال وقادش، بالإضافة إلى ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وسيكون الهدف هو إمكانية استعادة لاعب الوسط صاحب الـ34 عاما لخوض مباراة الإياب المقررة على ملعب أولد ترافورد في 23 الحالي.

من جهته، اعتبر يوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، أن منافسات “الليجا ما زالت طويلة” ولكنه ثمن فوز فريقه الليلة قبل الماضية، باعتباره خطوة أخرى جيدة يبتعد بها الفريق الكاتالوني بصدارة البطولة بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

وقال اللاعب في تصريحات لـ”دازون” عقب اللقاء: “نحن سعداء للغاية، إننا نقدم موسما جيدا. في الشوط الأول كان من الصعب علينا إيجاد مساحات. على النقيض، في الشوط الثاني، استوعبنا اللعب بشكل أفضل”.

وقد لعب ألبا (33 عاما)، الذي اقتطع أليخاندرو بالدي دقائق كثيرة منه هذا الموسم، أساسيا أمام إشبيلية، واستغل الفرصة بافتتاحه التسجيل بهدف في الدقيقة 58، صنعه العاجي فرانك كيسي، كما قام بتمريرة حاسمة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الأداء سيعينه على تقديم نفسه بشكل أفضل أمام المدرب تشافي هرنانديز: “لست بصدد إعطاء رسائل. عندما ألعب يجب أن أستفيد من الدقائق، وعندما لا أفعل يجب أن أشجع الفريق وأساعد الأصغر سنا”.

في الناحية المقابلة، قال مدرب إشبيلية، خورخي سامباولي، إن فريقه “افتقد للأداء” عقب الخسارة.

وصرح المدرب الأرجنتيني “حضرنا إلى هنا ونحن نستهدف امتلاك الكرة للمزيد من الوقت لكن عندما تلعب أمام منافس بهذه الدقة مثل برشلونة فهو يمتلك الكرة لوقت طويل وبإمكانه إلحاق الضرر بك في وقت ما”.

وأوضح أن إشبيلية “كان منظما في الشوط الأول لكنه كان يركض خلف الكرة في الشوط الثاني وبدأ اللاعبون في الشعور بالإجهاد، لتظهر المساحات”.

وحاول سامباولي تغيير ديناميكية اللقاء عقب الاستراحة وبينما كان التعادل السلبي يسود في اللقاء، بالدفع بكل من بريان خيل وإريك لاميلا، لكن الأمور لم تسر بشكل جيد “كان هناك خطة بدية بالدفع بمهاجمين اثنين لكي نوسع خطوط برشلونة، لكننا لم نسيطر مطلقا على الكرة ولم نصنع خطورة”. وشدد المدرب الأرجنتيني على ضرورة “قلب الصفحة سريعا” و”التفكير في التعافي من أجل خوض المباراة القادمة (أمام مايوركا) والتي ستكون مختلفة للغاية يوم السبت”.

وبخصوص الآلام التي واجهت مواطنه ماركوس أكونيا ليضطر لاستبداله في الشوط الثاني، قال سامباولي “لديه مشكلة في العضلة الضامة كان يعاني منها”. وتجمد رصيد إشبيلية بهذه الخسارة، الأولى له بعد انتصارين متتاليين، عند 21 نقطة ليحتل المركز السادس عشر. – (إفي)