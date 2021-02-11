تشافي: مونديال قطر سيكون تاريخيا من كافة الجوانب

مدن – اعتبر تشافي هرنانديز أسطورة برشلونة ومدرب فريق السد، أن مونديال 2022 في قطر “سيكون تاريخيا”، وأن اللاعبين سيحظون بميزة خوضه في ديسمبر/كانون أول، فضلا عن المسافات القصيرة بين الملاعب.

وقال تشافي “تغيير الموعد نجاح كبير. إذا كان هناك معضلة ما في هذه البلاد فهي الحرارة وتكون المنافسة صعبة للغاية في الصيف، خاصة بالنسبة للمشجعين أيضا. لذا فإن اللعب في ديسمبر/كانون أول ميزة كبيرة للاعب لأنه يكون في أفضل حالة. أقيم المونديال تاريخيا في نهاية الموسم، ويصل اللاعبون مرهقين ذهنيا وبدنيا. سيظهر اللاعبون في أفضل حالة لهم وهذه ميزة كبيرة”، خلال تصريحات أدلى بها للجنة المنظمة للمونديال.

كما أبرز النجم الإسباني الأمور الإيجابية التي سيشهدها الجمهور الذين يسافرون إلى قطر لمتابعة المباريات حيث أوضح “قطر دولة صغيرة، ذات مساحة محدودة ولن يتعين على اللاعب السفر. سينزل دائما بالفندق ذاته. إنها مزية بالنسبة للجمهور واللعبة، حيث سيمكن للمشجع مشاهدة مباراتين في نفس اليوم. سيكون مونديالا تاريخيا. ليس لدي أدلى شك في أن الناس سينبهرون. هناك الكثير من الآراء المسبقة غير الصحيحة عن هذه الثقافة والبلاد”.

وأبرز تشافي أن وجود مشجعين في المدرجات خلال مونديال الأندية هو دليل على أن الأمور تسير على ما يرام في قطر.

وتابع “رغم وضع كوفيد-19، تعمل قطر بشكل جيد. هناك سيطرة في البلاد على المرض، ليس لدينا حالات عديدة وكرة القدم مستمرة. إنها أفضل رسالة للمجتمع. شوهد الجمهور في المدرجات خلال الأشهر الماضية. هذه رسالة عالمية إيجابية، إذا نفذت الأمور على نحو جيد وكنت مسئولا وبالسيطرة على كل شيء، سنتجاوز الأمر. ستخرج الدول الجادة والتي تتحلى بالمسئولية من هذا الوضع”. (إفي)