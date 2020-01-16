تشافي وفاريا يسعيان للقب ثان مع السد والدحيل ببطولة الكأس

الدوحة – يأمل البرتغالي روي فاريا مدرب الدحيل، حامل اللقب، والاسباني تشافي هرنانديز، مدرب السد، تحقيق ثاني القابهما مع فريقيهما عندما يلتقيان، الجمعة، في نهائي كأس قطر لكرة القدم.

وحقق فاريا اول القابه مع الدحيل الموسم الماضي بالفوز بمسابقة كأس الامير على حساب السد (4-1)، فيما قاد تشافي السد لقب الكأس السوبر على حساب الدحيل (1-0) مطلع الموسم الحالي.

وستكون مواجهة الجمعة السادسة التي تجمع المدربين، حيث تفوق تشافي على فاريا بقيادة السد الى ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اسيا الموسم الماضي على حساب الدحيل بالتعادل 1-1 ذهابا والفوز 3-1 ايابا، وقاد فاريا فريقه الى الفوز على السد 4-1 في المرحلة التاسعة من الدوري هذا الموسم.

⁧#الدحيل⁩ ❤️ يدافع عن لقب ⁧#كأس_قطر⁩ بمواجهة السد يوم الجمعة عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في المباراة النهائية للبطولة. pic.twitter.com/uEcG40v6X8 — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) January 14, 2020

وهذه هي المرة الثانية علي التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية، وكانت الاولى في نهائي 2018 وفاز الدحيل 2-1، وتأجلت البطولة الموسم الماضي بسبب مشاركة المنتخب القطري في بطولة كوبا امريكا بالبرازيل في حزيران (يونيو) الماضي.

ويخوض الفريقان المباراة بصفوف مكتملة، ويعتمد الدحيل على الثنائي الهجومي الجديد المنضم إلى صفوفه من يوفنتوس الإيطالي ويتعلق الامر بالمخضرم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (33 عاما) والواعد الكوري الشمالي هان كوانغ-سونغ (21 عاما)، بجانب التونسي يوسف المساكني والبرازيلي ادملسون ومدافع يوفنتوس السابق المغربي المهدي بنعطية الى جانب المعز علي واسماعيل محمد ومحمد مونتاري.

في المقابل، يعول السد على هدافه الجزائري بغداد بونجاح، وصانع الالعاب الكوري الجنوبي نام تاي هي واكرم عفيف افضل لاعب في اسيا 2019 وحسن الهيدوس وعبد الكريم حسن وبيدرو ميغيل، حيث تأهل الدحيل الى المباراة النهائية بفوزه على السيلية 2-0، والسد على حساب الريان 4-1. (أ ف ب)