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تشافي يتبرع بمليون يورو لمستشفى في برشلونة لمكافحة كورونا

منذ ساعة واحدة

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برشلونة – تبرع لاعب برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي هيرنانديز وزوجته نوريا كونيليرا بمليون يورو لمستشفى (كلينيك دي برشلونة) وفقا لما أعلنه المركز الطبي الذي شكرهما على هذه المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ومثلما فعل نجم البرسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي في 25 مارس/آذار، انضمت عائلة هيرنانديز إلى الحملة التي أطلقها المركز الطبي تحت وسم “respuestacoronavirus” لجمع الأموال، لمواجهة الأزمة الحالية في ظل نقص المعدات والمستلزمات الطبية.

وفي مقطع فيديو ظهر به هو وزوجته على (تويتر)، قال تشافي: “أنا و نوريا ندعم مكافحة فيروس كورونا المستجد في مستشفى كلينيك دي برشلونة”.

وأضاف: “بفضل المساهمات التي تتلقاها المستشفى سنتمكن من الحصول على معدات للمهنيين والمرضى. انضم إلى #responsecoronavirus ، وادخل إلى موقع المستشفى وقدم مساهمتك. معا سنمضي قدما”. (إفي)

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