تشافي يتوّج بأول القابه “السوبر القطري” مع السد من بوابة الدحيل

الدوحة – توج السد بلقب كأس السوبر القطرية في كرة القدم بفوزه على الدحيل 1-0 السبت على ملعب “جاسم بن حمد” بنادي السد، ليحرز مدربه الاسباني تشافي هرنانديز لقبه الاول كمدرب.

وسجل علي أسد هدف المباراة الوحيد للسد في الدقيقة 14، حيث استحق السد الفوز وكان الطرف الأفضل ولم يتأثر كثيرا بالغيابات العديدة، لاسيما المهاجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح بسبب الايقاف.

في المقابل، تأثر الدحيل بالغيابات الكثيرة لاسيما الخط الخلفي بالكامل بغياب الرباعي محمد موسى واحمد ياسر والمغربي مهدي بن عطية وسلطان بريك بالاضافة الى المهاجم المعز علي.

وعبر تشافي عن سعادته بالتتويج باول القابه مع السد، بقوله: “سعيد للغاية بأول القابي مع السد كمدرب، لقد عملنا بجد واجتهاد طوال الفترة الماضية من أجل تحقيق الفوز بالبطولات والالقاب واليوم نتواجد على منصات التتويج ابطالا لأولى بطولات الموسم”.

وتابع: “نستحق اللقب واللاعبون يستحقون التتويج بعد المستوى والاداء المميز الذي قدموه خلال المباراة، فالمباراة لم تكن سهلة على الاطلاق ونحن كنا نعلم جيدا مدى صعوبتها”.

وهذا الفوز الثاني تواليا للسد على الدحيل بعد إياب دور الـ16 من دوري أبطال اسيا (3-1)، ليؤكد تفوقه ويحقق اول القاب الموسم قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري، وشهدت المباراة اشهار البطاقة الحمراء لثنائي الدحيل لويز مارتن وعاصم مادبو، بعد حصول كل منهما على إنذارين بسبب الخشونة.

