تشافي يستهل مشواره التدريبي مع السد بمواجهة نارية ضد الدحيل

الدوحة – يستهل تشافي هيرنانيدز مشواره التدريبي، عندما يقود فريقه السد القطري في مواجهة نارية مع جاره الدحيل في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم الثلاثاء في الدوحة.

وكان تشافي انتقل الى صفوف السد لاعبا عام 2015 ونجح خلال العام الحالي في قيادة فريقه الى التتويج بطلا للدوري القطري للمرة الأولى منذ 6 سنوات في أيار (مايو) الماضي، قرر بعدها الاعتزال بعمر 39.

وبدا بطل أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010 واضحا بشأن أهدافه في منصبه الجديد، بالقول في حديث لموقع النادي الرسمي: “الجميع يعلمون أني أحب الكرة الهجومية والاحتفاظ بالكرة، اعتدت على الفوز عندما كنت لاعباً وأريد أن أفوز الآن عندما أصبحت مدربا”.

الياباني ريوجي ساتو حكماً لمباراة الزعيم والدحيل في ذهاب دور ال١٦ لدوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل على استاد الجنوب

#دوري_ابطال_اسيا#السد #قطر #ACL2019 pic.twitter.com/KJ4LKgMcTV — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) August 3, 2019

واضاف: “أعرف جميع اللاعبين كما ان الجهاز الفني المرافق لي يتمتع بالكثير من الخبرة الميدانية وعملوا في كثير من الفرق في مختلف البلدان، وبالتالي سيساعدونني مساعدة كبيرة”.

وأقر بصعوبة المهمة، لاسيما أن بداية مشواره التدريبي مع السد تشهد 3 مواجهات مع المنافس اللدود الدحيل، بينها اثنتان في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، والثالثة في الكأس السوبر القطرية في 17 الشهر الحالي.

واعتبر تشافي أن: “الدحيل من أفضل الفرق ليس في الدوحة فقط ولكن على مستوى الشرق الاوسط. نحن نعرفهم جيدا. لقد كانت آخر مباراة لي امامهم في نهائي كأس الامير… لدينا تحدي كبير في البطولة الآسيوية والكأس السوبر”.

كما تحظى القمة بأهمية قصوى، حيث يسعى السد لتأكيد مشاركته في بطولة العالم للأندية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الأولى عام 2011، بغض النظر عن الفوز أو عدم الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا كونه بطل الدوري القطري والمنظم للبطولة شرط ان يزيح الدحيل، فيما يسعى الأخير للفوز والتأهل الى ربع النهائي ومواصلة المشوار حتى النهاية والفوز باللقب القاري حتى ينتزع شرف المشاركة في المونديال.

ولا تسمح قوانين المسابقة في مشارك فريقين من دولة واحدة، وبالتالي، في حال تتويج الدحيل باللقب القاري، فإن وصيفه سيكون بديلا للسد في كأس العالم للاندية.

يزيد من حرارة القمة رغبة السد في الثأر من منافسه اللدود الذي انتفض بقوة وهزمه برباعية تاريخية منتصف ايار (مايو) الماضي في نهائي كأس الامير بعد ان كان السد متقدما بهدف.

وطرأت على الدحيل تغييرات كثيرة برحيل الهداف المغربي يوسف العربي والجناج الياباني شويا ناكاجيما وصانع الألعاب الكوري الجنوبي نام تاي هي الذي انتقل الى السد، في المقابل، استعاد الدحيل قائده ومهاجمه الخطير التونسي يوسف المساكني وتعاقد مع المهاجم العراقي مهند علي الى جانب استمرار قلب الدفاع المغربي مهدي بن عطية، والمهاجم البرازيلي ادميلسون.

ويعول مدربه البرتغالي روي فاريا الى جانب هؤلاء النجوم، على الجناح السريع العائد بعد عام من التوقف للاصابة اسماعيل محمد، والمعز علي هداف اسيا 2019 وكريم بوضيف وعلي عفيف.

وخلافا للدحيل، لم تطرأ على السد تغييرات كثيرة باستثناء انضمام نام تاي هي لخط الوسط خلفا لتشافي، مع استمرار الهداف الجزائري بغداد بو نجاح، ولاعب الوسط الاسباني غابي، والكوري الجنوبي يونغ ونغ.

ويعول تشافي على المهاجمين حسن الهيدوس وأكرم عفيف، أفضل لاعب في قطر عام 2019، ومعهم خوخي بوعلام والظهير الأيسر عبد الكريم حسن افضل لاعب في آسيا 2018. (أ ف ب)