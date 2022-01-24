تشديد العقوبات بحق مكرري جرائم في إربد

أصدرت محكمة جنايات إربد، حكمين قضائيين بحق مكرري جرائم، ورفعت العقوبة إلى أربع وخمس سنوات بدلا من ثلاث، وفق ما ذكرت وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين.

وقالت الأمانة إن المحكمة، وفي حكم صادر عنها بتجريم أحد المكررين خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لأربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضافت أن المحكمة، وفي حكم آخر قضت بتجريم أحد المكررين خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لخمس سنوات والرسوم.

وبينت الأمانة أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها.

وأكدت أن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية. (بترا)