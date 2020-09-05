تشغيل أول خط انتاج في مدينة الطفيلة الصناعية

عمان – الغد- اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية، عن بدء تشغيل اول خط انتاج في مدينة الطفيلة الصناعية متخصص بصناعة المواد البلاستيكية (الأكياس) كمرحلة اولى فيما سيتوسع لإنتاج بقية المواد البلاستيكية خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد، بحسب بيان صادر عن الشركة، إن بدء التشغيل الفعلي للإنتاج في مدينة الطفيلة الصناعية من خلال هذا المصنع يعد بداية لتشغيل استثمارات اخرى قريبا، والتي وقعت عقودها مع شركة المدن الصناعية الاردنية للاستفادة من الحوافز الممنوحة في مدينة الطفيلة الصناعية.

واشار جويعد الى أن خط الانتاج سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة فضلا عن تشغيل العديد من القطاعات المساندة للاستثمارات الصناعية في المدينة، والتي وصل عددها لغاية اليوم 3 استثمارات ستعمل في المجالات الغذائية والبلاستيكية والكيماوية بحجم استثمار يقدر بـ 261 الف دينار، كما انها ستوفر في مراحلها الأولى قرابة 20 فرصة عمل.

وأكد مدير عام الشركة الأولى للصناعات البلاستيكية المهندس وائل المصري، أن التشغيل المبدئي للمصنع سيعمل بطاقة انتاجية مبدئية، ليصار إلى زيادتها في المرحلة الثانية بتشغيل خطوط انتاج جديدة، فيما سيوفر قرابة 10 فرص عمل.