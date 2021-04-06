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تشغيل تجريبي لإشارات تقاطع شارع الحرية السبت

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد- أنهت أمانة عمان الكبرى الأعمال الخاصة بإنشاء إشارات الصويفية وإشارات شارع الحرية التي استحدثت أخيرا بعد إجراء الدراسات المرورية اللازمة بالتعاون مع إدارة السير، حفاظا على السلامة المرورية والانسيابية المرورية لهذه المواقع.
وقال مدير دائرة عمليات المرور، المهندس محمد الفاعوري، ستبدأ أمانة عمان اعتبارا من السبت المقبل بالتشغيل التجريبي للإشارات بعد استكمال أعمال تركيب الشواخص الإرشادية والتحذيرية والإلزامية ومواد السلامة المرورية لهذه المواقع.

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