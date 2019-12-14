تشغيل “كراون بلازا” البترا

عمان- أكد مدير الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مراد البواب، أنه سيتم البدء بتشغيل فندق “كراون بلازا” البترا بعد عام ونصف من تاريخه، وبعد إحالة العطاء الأخير لإحدى شركات المقاولات الأردنية.

وأضاف البواب، في تصريحات خاصة لبرنامج “وسط البلد” مع الدكتور هاني البدري، على راديو “فن”، أن الفندق سيعمل بحلة جديدة بعد إدخال توسعة على غرفه ومرافقه العامة، بمساندة جهات حكومية عدة ذات الاختصاص، بعد تعطل عن العمل دام لأكثر من 8 أعوام.

وبين البواب “أن الفندق تعدى مفهوم الصيانة، بل هو إعادة توسعة وتأهيل وتجميل، لاستقبال واستيعاب عدد سياح أكبر؛ حيث سيصل عدد الغرف إلى 148 غرفة وشاليه، وكذلك سيوفر ما يقارب 250 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي، إضافة الى مئات فرص العمل غير المباشرة”.

وأشار البواب إلى أن إعادة تأهيل الفندق (القديم-الحديث) والمقام منذ أكثر 30 عاماً، احتاج إلى جهد ووقت كبيرين من قبل المهندسين القائمين على المشروع، وذلك لإدخال التكنولوجيا الحديثة كافة في مرافق الفندق، ومواءمة غرفه ومرافقه مع زوار المدينة الأثرية وخصوصية المدينة الوردية للحفاظ على تراثها الذي يعد أحد أهم مواقع التراث العالمي، مؤكدا أن كراون بلازا البترا هو أكبر وأهم فنادق المدينة والوحيد من داخل المنطقة الأثرية وسيكون له أثر كبير في استيعاب الأعداد المتزايدة من زوار البترا من مختلف دول العالم؛ حيث إن عمليات التحديث الدقيقة التي تتم في الفندق تأتي لاستثمار هذا التزايد غير المسبوق من أعداد السياح من العالم للمدينة.