زيادة الكهرباء المصدرة من الأردن لفلسطين صيف هذا العام

أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن تشغيل محطة الرامة الكهربائية سيتم صيف هذا العام لزيادة كميات الطاقة الكهربائية المصدرة إلى فلسطين من 40 ميغاواط حاليا إلى 80 ميغاواط، وفق الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وقال مدير عام الشركة، المهندس أمجد الرواشدة، خلال تفقده سير العمل بالمحطة اليوم الثلاثاء، إن كوادر شركة الكهرباء الوطنية تواصل العمل على إنجاز مشروع المحطة الذي يتم بجهود كوادر “الكهرباء الوطنية” لأهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين الأردن وفلسطين برفع كمية الطاقة المصدرة إلى فلسطين لتغطية احتياجاتهم.

وأكد الرواشدة أهمية هذه الخطوة في إطار مشاريع الربط العربي التي تعمل عليها شركة الكهرباء الوطنية لغايات التبادل التجاري للكهرباء وخدمة التطلع لسوق عربية مشتركة.

وشدد على أهمية المشروع للمساهمة في تغطية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين من الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المشروع يشكل المرحلة الثانية من الربط المشترك بين البلدين ويبني على إنجازات تتراكم منذ سنوات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الرواشدة إلى التعاون المستمر مع الجانب الفلسطيني ضمن دراسات فنية مشتركة للاستمرار بتوفير حلول ترفع قدرة التزويد للجانب الفلسطيني وكذلك الاستمرار بتدريب الكوادر الفنية الفلسطينية في الأردن، من خلال برنامج تدريبي خاص تعقده شركة الكهرباء الوطنية لغايات نقل الخبرة المكتسبة لديها في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية.

وكانت “الكهرباء الوطنية” قد وقعت في الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير 2020 اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008 بتزويد فلسطين من خلال شراء حوالي 26 ميغاواط كهرباء من الشبكة الأردنية استخدمت في مدينة اريحا.