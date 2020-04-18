تشغيل محطة مياه وادي العرب مطلع ايار

الشونة الشمالية – اكد امين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح اهمية انجاز خطة الصيف خلال الايام المقبلة من قبل شركة مياه اليرموك استعدادا لمواجهة احتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

واكد خلال تفقده اليوم السبت، استكمال الاعمال النهائية لانشاء محطة جر مياه وادي العرب / المرحلة الثانية بطاقة تشغيلية تبلغ 35 مليون متر مكعب سنويا يرافقه مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، اهمية انجاز مختلف الاستعدادات التشغيلية لتكون المحطة جاهزة مع بداية شهر ايار المقبل لمواجهة احتياجات الصيف والبدء مرحلياً بضخ 5 ملايين متر مكعب سنويا لتعزيز التزويد المائي لمناطق قصبة اربد وبني عبيد وحوارة والصريح وبيت راس والتطويرالحضري وبعض مناطق لواء بني كنانة .

وقال صبح ان الوزارة تولي الاهتمام لتعزيز التزويد لكل المناطق وخاصة المناطق الشمالية الاكثر تضررا بموجات اللجوء السوري، موعزا بالاسراع بتجهيز الكوادر الفنية للبدء بالتشغيل التجريبي لمحطة وادي العرب خلال الاسبوعين المقبلين لتخفيف الاعباء على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك في مناطق الشمال التي تعد الأكثر نقصا بالمصادر المائية .

وتفقد الامين العام محطة معالجة مياه ابار وادي العرب التي تزود مياه اليرموك بطاقة (2200) متر مكعب /ساعة والتي سيتم ربطها على المشروع الجديد، كما تفقد الامين العام سد وادي العرب الذي يبلغ تخزينه حاليا 12 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 72 بالمائة من طاقته التخزينية البالغة (16,7)مليون متر مكعب .–(بترا)