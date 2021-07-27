تشغيل معبر وادي عربة بكامل طاقته الأحد المقبل

عمان- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن تشغيل معبر جنوب وادي عربة، بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من الأول من آب المقبل.

وأكدت السلطة في بيان الثلاثاء، أن المعبر شهد حركة سياحية نشطة منذ إعادة تشغيله بداية تموز الحالي، بطاقة استيعابية 500 مسافر يوميا، وضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من كلا الجانبين، حيث وصل عدد السياح القادمين عبر المعبر خلال عطلة عيد الاضحى المبارك، حوالي 5 آلاف ما ساهم في إنعاش الحركة السياحية والتجارية في مدينة العقبة.

وعلى صعيد متصل، بين ضابط ارتباط اللوائح الصحية الدولية لمحافظة العقبة محمد المحيسن أن البروتوكول المتبع لدخول السياح عبر معبر وادي عربة، يتمثل بإبراز شهادة أخذ الجرعتين للمطعوم أو جرعة واحدة مضى عليها 21 يوما، مع فحص (pcr) خلال 72 ساعة، وفي حال عدم وجود الفحص يتم إجراؤه لكل سائح عند دخول المعبر، أما في حال عدم اخذ المطعوم، فيتم إبراز فحص (pcr) مدته 72 ساعة، وإعادة الفحص عند دخول المعبر، مشيرا إلى أنه في حال مكوث السائح أقل من 72 ساعة داخل الاردن، يستطيع الخروج من المعبر دون اجراء أي فحص.

بدوره، قال رئيس جمعية فنادق العقبة صلاح البيطار أن فتح معبر وادي عربه بكامل طاقته الاستيعابية له أثر إيجابي على السياحة الاردنية بشكل كبير، خاصة الزوار من أبناء فلسطين والسواح الأجانب، مؤكدا أن العقبة تعتبر مقصدا محببا للأشقاء في فلسطين لما لها من بعد تاريخي.-بترا