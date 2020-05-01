تشغيل 18 مساراً لباص عمان غداً

عمان – الغد – قررت شركة رؤية للاستثمار الشركة المشغلة الباص عمان تشغيل باص عمّان ليوم غد السبت ضمن ساعات عمل تبدأ الساعة 9 صباحاً وبنسبة تشغيل ٢٠%.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، فإنه “سيتم تشغيل 18 مسار لهذا اليوم فقط على أن يتم العودة لتشغيل المسارات التي تم الإعلان عنها مسبقاً يوم الأحد”.

ونوهت إلى أنه بإمكان المواطنين شراء وإعادة شحن بطاقات باص عمّان من نقاط البيع الموجودة بمجمع الشمال، صويلح ومجمع المحطة وذلك من الساعة التاسعة صباحاً

قائمة المسارات ليوم السبت:

1 مجمع المحطة – المنارة

2 مجمع المحطة – المغيرات

3 مجمع المحطة – الحرشة-المرقب

5 مجمع المحطة – الاتحاد الرياضي

6 مجمع المحطة – أبو عليا

7 مجمع المحطة – الونانات

8 مجمع المحطة – التطوير الحضري

9 مجمع المحطة – الهاشمي الشمالي-حي الشهيد

10 مجمع المحطة – جبل النزهة-ضاحية الأمير حسن

11 مجمع المحطة – أبو نصير

14 مجمع المحطة – صويلح

20 مجمع المحطة – المنارة – حي البتراء

21 مجمع المحطة – ام النوارة-ضاحية الفاروق عمر

22 مجمع المحطة – حي عدن

26 مجمع المحطة – كلية حطين

28 المستندة – م.لمحطة

32 مجمع المحطة – نزهة سحاب

33 مجمع المحطة – ابو علندا