تشغيل 79 موظف في منشات سياحية في اربد

احمد التميمي

اربد – وقعت مديرية سياحة اربد مع أصحاب ألمنشآت السياحية عقود لـ 79 متدرب ممن انهوا مشروع التدريب والتشغيل في ألوية قصبة اربد وبني عبيد والوسطية بمحافظة اربد.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع والذي جاء ضمن مشاريع اللامركزية بدعم قطاع السياحة 2019 وانطلقت المرحلة الأولى في شهر حزيران من العام الماضي الاستمرار بتدريب ممن انهوا متطلبات المرحلة الأولى على نفقة المنشآت التي استقطبتهم وفق قانون الحد الأدنى من الأجور مع شمولهم بالضمان بالاجتماعي في حين كانت رواتب المرحلة الأولى من مخصصات موازنة مجلس محافظة اربد الذي خصص مبلغ 168 ألف دينار لهذه الغاية.

وتستمر المرحلة الثانية من المشروع لمدة ستة شهور تنهي نهاية شهر حزيران القادم وتستهدف 79 متدربا من اصل 99 متدربا استهدفهم بشكل عام من الألوية الثلاث لم يكمل 20 منهم متطلبات المرحلة الأولى لأسباب مختلفة.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل دائمة للباحثين عن عمل من الألوية المشمولة به في القطاع السياحي بعد إكسابهم المهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل في هذا المجال.

وعزت مديرة مديرية سياحة محافظة اربد الدكتورة مشاعل الخصاونة خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشروع تراجع أعداد المتدربين خلال المرحلة الأولى إلى أسباب بعضها يتعلق بحصولهم على فرص عمل وآخر منها يتعلق بظروف التدريب والتأخر حتى ساعات متأخرة لاسيما من الألوية البعيدة عن مركز المحافظة.

وبينت الخصاونة أن 19 منشاة سياحية فقط شاركت في المشروع من اصل 124 منشاة سياحية في المحافظة، مؤكدة أن حصول 50 % ممن ينهون متطلبات المشروع بمرحلتيه يعد نجاحا كبيرا للمشروع وحافزا للتوسع به وشمول ألوية أخرى ومنشات جديدة لجهة الإسهام بجهود مواجهة تحديات الفقر والبطالة وتوفير عمالة مدربة ومؤهلة تعد مطلبا لأرباب العمل.

وأشارت الخصاونة إلى جملة من التحديات برزت خلال المرحلة الأولى من المشروع منها عدم عزوف عدد كبير من المنشات السياحية على المشاركة في المشروع وعزوف عدد كبير من الشباب المتعطلين عن العمل خصوصا خريجي تخصصات السياحة عن المشاركة لاشتراطهم التدريب في مكاتب السياحة فقط إضافة إلى اشتراطات أصحاب عمل بالتأخر حتى أوقات متأخرة تتعلق بطبيعة العمل وهو ما أدى إلى خروج عدد من المشمولين بالتدريب من المشروع لاسيما القاطنين في أماكن بعيدة.

ولفتت الخصاونة أن انحسار أعداد المستمرين في البرنامج يعود لتصرفات وصفتها بغير المسؤولة من المتدربين أنفسهم وعدم إتباع التعليمات الصادرة من أصحاب المنشات على الرغم من اشتراط تطبيق قانون العمل والعمال فيما يتعلق بعلاقة المتدرب بصاحب العمل خلال فترة التدريب.

بدوره أكد مساعد محافظ اربد للتنمية الدكتور صفوان المبيضين على أهمية المشروع في تأهيل كوادر سياحية مؤهلة ومدربة لخلق ثقافة سياحية عاملة على توطين السياحة وتطوير أفاقها باعتبار أن السياحة تعتبر أهم روافد الدخل القومي وركائز التنمية.

بدورة، قال نائب رئيس مجلس محافظة اربد عبدالله الشرمان انه ورغم ظهور بعض التحديات والعقبات في المشروع إلا انه يعد من ابرز المشاريع التي حققت نجاحا على صعيد توفير فرص العمل وعلى الصعيد التنموي وهي ما يعطي حافزا لمجلس المحافظة في التفكير جديا بدعم المشروع والتوسع به وإيجاد آليات وضوابط جديدة تحكمه وتعالج الاختلالات.

وعرض المدير التنفيذي لشركة مارسيليا مشغلة اربد سيتي سنتر ابراهيم أبو حسان التي استقطبت أكثر من نصف المتدربين تجربة المنشأة في هذا الجانب خصوصا وانخراطهم في أجواء العمل ومعالجة شكواهم المتعلقة بالمواصلات وغيرها.

ولفت المدير العام لشركة مطاعم أمية عقاب الزعبي إلى ابرز الإشكاليات التي واجهت المنشاة مع المتدربين الذين استقطبتهم ثقافة العيب السائدة في التدريب على الأعمال المتعلقة بطبيعة عمل المطاعم.

[email protected]