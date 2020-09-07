تشكر براڨوبراڨو الكليّة العلميّة الإسلاميّة اعتمادها منصة براڨوبراڨو لطلبتها في البرنامج الأمريكيّ للمرحلة الابتدائية لمساعدة الطلبة على ممارسه مهارات اللّغة العربيّة وإتقانها.

قالت السّيدة لمى سلهب مديرة البرنامج الأمريكيّ أن إتقان الطلبة اللّغة العربيّة مهم وأساسي في سياسة الكليّة العلميّة الإسلاميّة وأنّ أهمية توفير التطبيقات تزداد يومًا بعد يوم، وإقبال الطلبة على الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية والحاجة إلى بيانات تحليلية عن أداء الطلبة في مختلف مهارات اللّغة العربيّة هي الأسباب التي دعت الكليّة الى اعتماد منصة براڨوبراڨو.

وقال السيد جلال مصاروة مدير تطوير الأعمال لشركة براڨو للبرمجيات إنّنا نفخر بهذه الشراكة؛ فالتطبيق قد ساهم في تحسين أداء الطلبة المستخدمين له وقد حاز على نسبة رضا عالية جدًّا من كل مستخدميه. كما ذكر أن حاجه السوق والطلبة لمحتوى عربي سليم مناسب ومتناسب مع ثقافتنا العربيّة عالية جدًّا وهو الأمر الذي نسعى لتوفيره لأبنائنا ومعلمينا لمساعدتهم على إتقان لغتنا العربيّة الجميلة.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق براڨوبراڨو يحتوي على أكثر من 100,000 سؤال و40,000 مقطع صوتي ويستخدم من قبل أكثر من 30,000 طالب في 53 مدرسة في الخليج والأردن وقد استطاع الطلبة في عام واحد حلّ أكثر من 13,000,000 سؤال وقراءة 200,000 قصة.