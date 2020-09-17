تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء

عمان – الغد – قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها الخميس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عدنان بدران بناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة إجراء تشكيلات أكاديمية على مستوى عمادات الكليات في الجامعة.

و قرر المجلس تعيين كل من:

الأستاذ الدكتور عمار الحنيطي عميدًا لكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

الأستاذ الدكتور نزيه البطوش عميدًا لكلية الدراسات العليا

الأستاذ الدكتور يوسف أبو عامرية عميدًا لكلية اللغات الأجنبية

الأستاذ الدكتور مازن العقيلي عميدًا الكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية

الأستاذ الدكتور محمد القطاطشة عميدًا لشؤون الطلبة

الأستاذ الدكتور فريال الهياجنة عميدًا لكلية التمريض

الأستاذ الدكتور رنا أبو الذهب عميدًا لكلية الصيدلة

الدكتور صدام الوادي قائم بأعمال عميد كلية الادارة والتمويل / فرع العقبة

إلى ذلك تم تجديد تعيين كل من:

الأستاذ الدكتور فايز حداد عميدا لكلية الأعمال

الأستاذ الدكتور إسلام مساد عميدا لكلية الطب

الأستاذ الدكتور علي أبوغنيمة عميدا لكلية الهندسة

الأستاذ الدكتور عدنان العساف عميدا لكلية الشريعة

الأستاذ الدكتور أحمد عويدي عميدا لكلية الحقوق

الأستاذ الدكتور فؤاد كتانه عميدا لكلية العلوم

الأستاذ الدكتور هاني الصعوب عميدا لكلية الزراعة

الأستاذ الدكتور زياد حوامدة عميدا لكلية علوم التأهيل

كما قرر الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة تكليف كل من الأستاذ الدكتور نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية، والأستاذ الدكتور نائب الرئيس لشؤون الكليات الانسانية والأستاذ الدكتور نائب الرئيس للتطوير والتخطيط والشؤون المالية بتسيير أعمال المراكز التي ترتبط بكل منهم بموجب قرارت التفويض الصادرة بمقتضى أحكام المادة (١٣/ج) من قانون الجامعات.