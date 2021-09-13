تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية فرع العقبة

عمان- الغد- قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم، وبناءً على تنسيب عمداء الكليات اجراء التشكيلات الادارية على رؤساء الاقسام في كليات فرع الجامعة/العقبة للعام الجامعي 2021/2022، على النحو الآتي:

كلية اللغات:

الدكتور مفلح الحويطات رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة

الدكتورة إسراء القلاب رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بالنيابة

الدكتورة نسرين أبو حنك رئيس قسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابها بالنيابة

كلية الأعمال:

الدكتور محمد صالح رئيس قسم التمويل بالنيابة

الدكتور محمد المحارمة رئيس قسم المحاسبة بالنيابة

الدكتور محمد المصاروة رئيس قسم إدارة الأعمال بالنيابة

كلية العلوم البحرية:

الأستاذ الدكتور محمد الزبدة رئيس قسم الأقسام المشتركة (الأحياء البحرية والبيئة الساحلية والرياضيات)

كلية السياحة والفندقة:

الدكتور عمر الجوابرة رئيس قسم الإدارة الفندقية بالنيابة/ رئيس قسم الادارة السياحية بالنيابة

كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات:

الدكتور رامي الخوالدة رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية بالنيابة/رئيس قسم تكنولوجيا معلومات الأعمال بالنيابة

كلية التمريض:

الدكتور محمود الكلالدة رئيس قسم التمريض بالنيابة