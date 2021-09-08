تشكيلات أكاديمية في اليرموك (أسماء)

عمان- الغد- قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الأستاذ الدكتور خالد العمري، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مساد، الموافقة على اجراء تشكيلات أكاديمية للعام الجامعي 2021/2022 على النحو التالي:

– تعيين الأستاذ الدكتور موسى الربابعة عميداً لكلية الآداب

– تعيين الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

– تعيين الأستاذة الدكتورة لمياء خوري عميداً لكلية الآثار و الأنثروبولوجيا

– تعيين الأستاذ الدكتور عاطف الشياب عميداً لكلية السياحة والفنادق

– تعيين الأستاذ الدكتور تحسين منصور عميداً لكلية الإعلام

– تعيين الأستاذ الدكتور راتب الداود عميداً لكلية التربية الرياضية

– تعيين الأستاذ الدكتور محمد خلف ذيابات عميداً لشؤون الطلبة

– تعيين الأستاذ الدكتور أيمن حمودة عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا