تشكيلات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية (أسماء)

البلقاء- الغد- أجرى مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس، خلال جلسته التي عقدت برئاسة معالي الدكتور هشام الخطيب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي تشكيلات أكاديمية شملت تعيين نائباً للرئيس وعمداء لعدد من كليات الجامعة، حيث وافق المجلس على تنسيب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتعيين:

1. الأستاذ الدكتور نضال يونس نائباً للرئيس وعميداً لكلية الطب.

2. الأستاذ الدكتور سميح أبوبكر عميداً لكلية الزراعة التكنولوجية.

3. الأستاذ الدكتور بشار عبدالله السليّم عميداً لكلية الأميرة عالية الجامعية.

4. الأستاذ الدكتور فاروق العزام عميداً لكلية العقبة الجامعية.

5. الأستاذ الدكتور سعيد أبورمان عميداً للبحث العلمي اعتباراً من 7/9/2019.

6. الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور فيصل الغثيان عميداً لكلية الهندسة التكنولوجية.

7. الأستاذ الدكتور محمد السويلميين عميداً لكلية الحقوق.

8. الأستاذ الدكتور بشير العلوان عميداً لكلية السلط للعلوم الإنسانية.

9. الدكتور محمد اللحام قائماً بأعمال عميد كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية.

10. الدكتور فادي سماوي قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة.

11. الدكتور عودة مراد قائماً بأعمال عميد كلية الشوبك الجامعية.

12. الدكتور هيثم النادرقائماً بأعمال عميد كلية الأميرة رحمة الجامعية.

13. الدكتور يحيى حسن القضاة قائماً بأعمال عميد كلية الزرقاء الجامعية.

كما تم تجديد تعين الأستاذ الدكتور غاندي انفوقه نائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات، وايضا تجديد تعيين الأستاذ الدكتور سعد ابو قديس لثلاث سنوات.

وتقدم مجلس الأمناء ورئيس الجامعة بالشكر لكافة نواب الرئيس والعمداء السابقين للكليات المعنية على الجهود التي بذلوها في خدمة هذا الصرح العلمي خلال الفترة الماضية وتمنوا التوفيق لمن تم تكليفهم في مهامهم الجديدة الموكلة إليهم.