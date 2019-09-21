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تشكيلات أكاديمية في جامعة الطفيلة

منذ ساعة واحدة
جامعة الطفيلة التقنية

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عمان-الغد- قرر مجلس امناء جامعة الطفيلة التقنية استكمال باقي التشكيلات الاكاديمية في الجامعة للعام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
ونظر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسك الدكتور صبري الربيحات في قائمة المرشحين لاشغال مواقع نواب العمداء ممن هم دون رتبة الاستاذية المقدمة من رئيس الجامعة الدكتور محمد الحوراني بناء على تنسيبات العمداء.. واعتمد المجلس في هذه التشكيلات الاقدمية في الرتبة والسيرة الذاتية لكل منهم وقرر المجلس تعيين الدكتورة منال عبدالسلام نائباً لعميد كلية العلوم وتعيين الدكتور مالك العدينات نائبا لعميد كلية الأعمال، وتجديد تعيين الدكتور محمد العمرات نائبا لعميد كلية العلوم التربوية، وتعيين الدكتور جعفر ابو خيط نائبا لعميد كلية الهندسة، وتعيين الدكتور فرحان العبيسات نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات عليا.
كما قرر المجلس تعيين الاستاذ الدكتور كمال الخندقجي عميداً للكلية المتوسطة بالاضافة لعمله عميداً لكلية الهندسة.
وقد تم تعيين كل من الاستاذ الدكتور خالد الخلفات نائباً لعميد كلية الاداب وتجديد تعيين الاستاذ الدكتور ابراهيم الياسين نائباً لعميد شؤون الطلبة بقرار من رئيس الجامعة

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