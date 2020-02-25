تشكيلات أكاديمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية (أسماء)

عمان- الغد- قرر الأستاذ الدكتور وائل محمد عربيات رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية، إجراء التشكيلات التالية بين عدد من العمداء للعام الجامعي 2019/2020 على النحو التالي:

1- تكليف الأستاذ الدكتور وليد هويمل عبد العزيز عوجان عميداً لكلية الدراسات العليا.

2- تكليف الدكتور ممدوح حسن مانع العدوان القيام بأعمال عميد كلية الشيخ نوح القضاه للشريعة والقانون .

3- تكليف الدكتورة عليا محمد صالح العويدي القيام بأعمال عميد كلية العلوم التربوية.

4- تكليف الدكتور عبدالله أحمد سليمان الشورة القيام بأعمال عميد كلية المال والأعمال.

5- تكليف الدكتور موفق رياض نواف مقدادي القيام بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم.

6- تكليف الأستاذ الدكتور خلوق ضيف الله محمد اغا عميداً لعمادة البحث العلمي.