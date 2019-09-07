تشكيلات أكاديمية في جامعة عمان العربية – أسماء

عمان – الغد – قرر مجلس أمناء جامعة عمان العربية في الجلسة التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عمر مشهور حديثه الجازي بناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم إجراء التشكيلات الأكاديمية على النحو التالي:

الأستاذ الدكتور خالد الطراونة عميدا لكلية الهندسة

الأستاذ الدكتور بلال برهم عميدا لكلية الأعمال

الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي عميدا لكلية القانون

الأستاذ الدكتور عدنان الجادري عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا

الأستاذ الدكتور عماد الزهيري عميدا لكلية الآداب والعلوم

الدكتور حسام الحمد قائما بأعمال عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

الدكتورة هيام التاج قائما بأعمال عميد كلية العلوم التربوية والنفسية

الدكتور يزن الرشدان قائما بأعمال عميد كلية الصيدلة

الدكتور فؤاد الجوالدة قائما بأعمال عميد شؤون الطلبة

الدكتور أنور العساف قائما بأعمال عميد كلية علوم الطيران