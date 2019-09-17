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تشكيلات أكاديمية في كليات “أردنية العقبة”

منذ ساعتين
مدخل الجامعة الاردنية/ فرع العقبة - أرشيفية

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عمان- الغد – قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة بناء على تنسيب رئيس فرع الجامعة الأردنية/العقبة الدكتور عامر السلمان، واستنادا إلى قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وبموجب المادة (20/د) واستنادا لنص المادة (18/أ/7) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية إجراء تشكيلات أكاديمية في كليات فرع الجامعة.

كلية اللغات

تكليف الدكتور مفلح الحويطات رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها، والدكتور عثمان أبو العدس رئيسا لقسم اللغة الإنجليزية آدابها، والدكتورة نسرين أبو حنك رئيسا لقسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابها.

كلية العلوم البحرية

تكليف الدكتورة زينب عربيات رئيسا لقسم الأقسام المشتركة (الأحياء البحرية والساحلية).

كلية الإدارة والتمويل

تكليف الدكتور محمد العدوان رئيسا لقسم المحاسبة، والدكتور علاء الدين الرواد رئيسا لقسم إدارة الأعمال، والدكتور محمد صالح رئيسا لقسم إدارة المخاطر والتأمين.

كلية السياحة والفندقة

تكليف الدكتور يحيى الزغول رئيسا لقسم إدارة الفنادق وقسم الإدارة السياحية.

كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

تكليف الدكتور خالد الدبعي رئيسا لقسم نظم المعلومات الحاسوبية، وقسم تكنولوجيا معلومات الأعمال.

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