تشكيلات أكاديمية في “مؤتة” و”التكنولوجيا” – أسماء

هشال العضايلة

الكرك- عقد مجلس أمناء جامعة مؤتة، اليوم الخميس، جلسة برئاسة رئيس المجلس الدكتور يوسف القسوس وحضور رئيس الجامعة الدكتور ظافر الصرايرة، حيث وافق مجلس الأمناء على إجراء التشكيلات الأكاديمية، لمختلف كليات الجامعة.

رئيس الجامعة الدكتور ظافر الصرايرة ثمن الدور الكبير الذي قام بة العمداء السابقين، إذ كانو عونا وسندا لإدارة الجامعة في سعيها الدائم لتطوير العملية التعليمية للوصول إلى مخرجات نوعية، تعكس مكانة الجامعة الأكاديمية والعلمية ،بين شقيقاتها الجامعات الأردنية.

و أشاد رئيس مجلس الأمناء الدكتور يوسف القسوس بجهود أسرة جامعة مؤتة ،ممثلا بادارتها والعاملين فيها، وسعيهم الدؤوب، لتكون جامعة مؤتة في طليعة الجامعات، من خلال التركيز على البحث العلمي، وتحديث الخطط الجامعية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، والذي قدم خريجو مؤتة، أفضل صورة تليق بصرح علمي كبير.

وكانت التشكيلة كما وردت من مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة وليد الرواضية على النحو التالي :

الأستاذ الدكتور عبدالله مصطفى فواز عميدا لكلية الشريعة

الأستاذ الدكتور محمد الشرع عميدا لكلية العلوم

الأستاذ الدكتور محمد داود المجالي عميدا لكلية العلوم التربوية

الأستاذ الدكتور حسين المحادين عميدا لكلية العلوم الاجتماعية

الأستاذ الدكتور جزاء المصاروة عميدا لكلية الآداب

الأستاذ الدكتور سليمان الصرايرة عميدا لشؤون الطلبة

الأستاذ الدكتور أسامة مهاوش عميدا للبحث العلمي

الدكتور نور الدين الشقيرات قائما بأعمال عميد كلية التمريض

الدكتور هاني الحمايدة قائما بأعمال عميد كلية الطب

الدكتور باسل النوايسة قائما بأعمال كلية الحقوق

كما وافق المجلس على التجديد لعمداء الكليات التالية :

الأستاذ الدكتور عادل عبدالغني عميدا لكلية الزراعة

الأستاذ الدكتور سلطان الطراونة عميدا لكلية الهندسة

الأستاذ الدكتور أمجد مدانات عميدا لكلية الرياضة

الدكتور سائد الضلاعين قائما بأعمال عميد كلية الصيدلة.

تشكيلات أكاديمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

إلى ذلك قرر مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور منذر حدادين وبتنسيب من رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات إجراء تشكيلات أكاديمية في الجامعة.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الخميس تم تجديد تعيين الدكتور خالد السالم نائباً لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، وتعيين الدكتور محمد الوديان عميداً للبحث العلمي، وتعيين الدكتور ساير العزام عميداً لكلية الصيدلة، وتجديد تعيين الدكتور قتيبة خطاطبة عميداً لكلية العلوم والآداب، وتجديد تعيين الدكتورة هدى غرايبة عميداً لكلية التمريض.