تشكيلات أكاديمية لرؤساء الأقسام في كليات “عمان العربية”

عمان- الغد – قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم بناء على تنسيبات الأساتذة عمداء الكليات إجراء التشكيلات الأكاديمية على النحو الآتي:
الدكتور أحمد الخزاعلة / ق.أ. رئيس قسم علم النفس التربوي وقسم التربية الخاصة وقسم الإرشاد النفسي والتربوي
الدكتور رامي الشقران / ق.أ. رئيس قسم الأصول والإدارة التربوية وقسم المناهح وطرق التدريس
الدكتور غسان العمري / ق.أ. رئيس قسم إدارة الاعمال وقسم نظم المعلومات الإدارية
الدكتور زياد السعيدات / ق.أ. رئيس قسم المحاسبة وقسم المحاسبة وقانون الاعمال
الدكتور أحمد النصر / ق.أ. رئيس قسم التسويق
الدكتور عمار المنصور / ق.أ. رئيس قسم التمويل وقسم الرقابة والتدقيق المالي
الدكتور عماد المعلا / ق.أ. رئيس قسم إدارة الموارد البشرية وقسم الإدارة
الأستاذ الدكتور محمد عطير / رئيس قسم علم الحاسوب وقسم نظم المعلومات الحاسوبية
الدكتور أحمد الخصاونة / ق.أ. رئيس قسم هندسة البرمجيات وقسم الحوسبة النقالة
الأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي / رئيس قسم الشريعة
الدكتور مشعل الجراح / ق.أ. رئيس قسم القانون الخاص
الدكتور محمد بن طريف / ق.أ. رئيس قسم القانون وقسم القانون العام
الدكتورة مي الشيخلي / ق.أ. رئيس قسم اللغة الانجليزية والترجمة
الدكتور محمد الموسى / ق.أ. رئيس قسم الرياضيات ووحدة المساقات الخدمية
الدكتور عيسى عليان / ق.أ. رئيس قسم الهندسة المدنية
الدكتور نبيل الكردي / ق.أ. رئيس قسم هندسة العمارة
الأستاذ الدكتور خالد الجاف / رئيس قسم الصيدلة
الدكتور يزن الرشدان / ق.أ. رئيس قسم العلوم الاساسية
الدكتور أنور العساف / ق.أ رئيس قسم صيانة الطائرات
الدكتور معين نصراوين / مساعدا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا