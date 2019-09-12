تشكيلات أكاديمية لرؤساء الأقسام في كليات “عمان العربية”

عمان- الغد – قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم بناء على تنسيبات الأساتذة عمداء الكليات إجراء التشكيلات الأكاديمية على النحو الآتي:

الدكتور أحمد الخزاعلة / ق.أ. رئيس قسم علم النفس التربوي وقسم التربية الخاصة وقسم الإرشاد النفسي والتربوي

الدكتور رامي الشقران / ق.أ. رئيس قسم الأصول والإدارة التربوية وقسم المناهح وطرق التدريس

الدكتور غسان العمري / ق.أ. رئيس قسم إدارة الاعمال وقسم نظم المعلومات الإدارية

الدكتور زياد السعيدات / ق.أ. رئيس قسم المحاسبة وقسم المحاسبة وقانون الاعمال

الدكتور أحمد النصر / ق.أ. رئيس قسم التسويق

الدكتور عمار المنصور / ق.أ. رئيس قسم التمويل وقسم الرقابة والتدقيق المالي

الدكتور عماد المعلا / ق.أ. رئيس قسم إدارة الموارد البشرية وقسم الإدارة

الأستاذ الدكتور محمد عطير / رئيس قسم علم الحاسوب وقسم نظم المعلومات الحاسوبية

الدكتور أحمد الخصاونة / ق.أ. رئيس قسم هندسة البرمجيات وقسم الحوسبة النقالة

الأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي / رئيس قسم الشريعة

الدكتور مشعل الجراح / ق.أ. رئيس قسم القانون الخاص

الدكتور محمد بن طريف / ق.أ. رئيس قسم القانون وقسم القانون العام

الدكتورة مي الشيخلي / ق.أ. رئيس قسم اللغة الانجليزية والترجمة

الدكتور محمد الموسى / ق.أ. رئيس قسم الرياضيات ووحدة المساقات الخدمية

الدكتور عيسى عليان / ق.أ. رئيس قسم الهندسة المدنية

الدكتور نبيل الكردي / ق.أ. رئيس قسم هندسة العمارة

الأستاذ الدكتور خالد الجاف / رئيس قسم الصيدلة

الدكتور يزن الرشدان / ق.أ. رئيس قسم العلوم الاساسية

الدكتور أنور العساف / ق.أ رئيس قسم صيانة الطائرات

الدكتور معين نصراوين / مساعدا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا