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تشكيلات أكاديمية وإدارية في “الأردنية”.. ريان عميدا للطب والعلاوين للحقوق

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد- قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عدنان بدران وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة، تعيين الدكتور ياسر ريان عميدًا لكلية الطب والدكتور كمال العلاوين عميدًا لكلية الحقوق، كما قرر إجراء تشكيلات أكاديمية وإدارية التالية:

كلية اللغات الأجنبية
الدكتور حسين الحوامدة نائب العميد لشؤون الجودة
الدكتورة ديما عماري نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي

كلية الأعمال
الدكتور سامر الدحيات نائب العميد لشؤون الدراسات العليا
الدكتور محمد تايه نائب العميد للشؤون الإدارية

كلية طب الأسنان
الدكتور محمد الشياب نائب العميد لشؤون المستشفى

كلية الصيدلة
الدكتور حاتم الخطيب نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي

كلية العلوم التربوية
الدكتور عبد السلام العوامرة نائب العميد للشؤون الإدارية

كلية الهندسة
الدكتور ديب أبو فارة نائب العميد للشؤون الإدارية

كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
الدكتور مجدي صوالحة نائب العميد لشؤون أنظمة المعلومات والمختبرات

كلية الحقوق
الدكتور محمد الفواعرة نائب العميد لشؤون الدراسات العليا

كلية الفنون والتصميم
الدكتور نضال نصيرات نائب العميد لشؤون الدراسات العليا
الدكتور جهاد العامري نائب العميد

كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية
الدكتور وليد أبو دلبوح نائب العميد

كلية الآثار والسياحة
الدكتور زياد الرواضية نائب العميد

عمادة شؤون الطلبة
الدكتور رامي الدويري نائب العميد للشؤون الإدارية والمالية
الدكتورة آمال حسن إبراهيم نائب العميد لشؤون الطلبة
الدكتور عبدالله الشديفات نائب العميد للشؤون الثقافية.

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