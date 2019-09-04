تشكيلات أكاديمية وإدارية في الجامعة الأردنية

عمان-الغد- قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عدنان بدران وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة، إجراء تشكيلات أكاديمية وإدارية.

وقرر المجلس تعيين الدكتور رضوان وشاح عميدا للبحث العلمي في الجامعة.

كلية الآداب

الدكتور حسام البلبيسي نائب العميد لشؤون الجودة والاعتماد

كلية الأعمال

الدكتور سامر الدحيات نائب العميد لشؤون الدراسات العليا

الدكتور عادل بينو نائب العميد للشؤون الإدارية

كلية الطب

الدكتورة منار اللواما نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي

كلية العلوم التربوية

الدكتور عبد السلام العوامرة نائب العميد للشؤون الإدارية

الدكتور مهند الشبول نائب العميد لشؤون الجودة

كلية الهندسة

الدكتور ديب أبو فارة نائب العميد للشؤون الإدارية

كلية الحقوق

الدكتور سعد عبد الكريم أبو الغنم نائب العميد لشؤون الدراسات العليا

الدكتور عمر العكور نائب العميد لشؤون التطوير والجودة

كلية التربية الرياضية

الدكتورة عائدة العواملة نائب العميد لشؤون الجودة والتطوير

كلية الفنون والتصميم

الدكتور نضال نصيرات نائب العميد لشؤون الدراسات العليا

الدكتور مازن عصفور نائب العميد للشؤون الإدارية والأكاديمية

كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية

الدكتور محمد عيادات نائب العميد

كلية اللغات الأجنبية

الدكتورة هالة أبو طالب نائب العميد للشؤون الأكاديمية

كلية الآثار والسياحة​

الدكتور إسماعيل أبو عامود نائب العميد

كلية الدراسات العليا

الدكتور أشرف العدوان نائب العميد لشؤون الكليات الإنسانية

عمادة شؤون الطلبة

الدكتور إسماعيل مزايدة نائب العميد للشؤون الإدارية والمالية

الدكتورة جمانة الزعبي نائب العميد لشؤون الطلبة

كما وقرر الأستاذ الرئيس تعيين الدكتور وليد القاضي مديرا لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

كليات فرع الجامعة/ العقبة

وفيما يتعلق بفرع الجامعة في العقبة، قرر المجلس تعيين الدكتور معاذ أبو فرج عميدا لكلية نظم وتكنولوجيا المعلومات