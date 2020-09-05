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تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة الشرق الأوسط

منذ 39 دقيقة

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عمان -الغد- قرر مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط في جلسته الأولى المنعقدة يوم السبت الموافق 5/9/2020، وبناءا على تنسيب رئيس الجامعة، تعيين السادة نواب الرئيس التالية أسماءهم:

  • تعيين الأستاذ الدكتور أنيس منصور المنصور نائبًا للرئيس للشؤون الإدارية والقانونية.
  • تعيين الأستاذ الدكتور سلام خالد المحادين نائبا للرئيس للشؤون الأكاديمية، وعميدًا لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
    كما قرر المجلس تعيين العمداء التالية أسمائهم:
  • الأستاذ الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي / عميدا لكلية الهندسة.
  • الأستاذ الدكتور عمار منتصر المعايطة / قائما بأعمال عميد كلية الصيدلة و قائما بأعمال عميد البرامج الدولية.
  • الدكتور هشام أبوصايمة / قائما بأعمال عميد كلية الاعمال.
  • الدكتور سليم محمد شريف قاره / قائما بأعمال عميد شؤون الطلبة.
  • الدكتور أحمد محمد اللوزي / قائما بأعمال عميد كلية الحقوق، وقائما بأعمال عميد الاعتماد والجودة والمعلومات.
  • الدكتور عبد الرحمن محمد أبو عرقوب / قائما بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات.
  • الدكتورة حنان كامل إسماعيل / قائما بأعمال عميد كلية الاعلام.
  • الدكتور جمال عبد القادر القواسمي / قائما بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم.
  • الدكتور أحمد عبد الحي موسى / قائما بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم.

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