تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة الشرق الأوسط

عمان -الغد- قرر مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط في جلسته الأولى المنعقدة يوم السبت الموافق 5/9/2020، وبناءا على تنسيب رئيس الجامعة، تعيين السادة نواب الرئيس التالية أسماءهم:

تعيين الأستاذ الدكتور أنيس منصور المنصور نائبًا للرئيس للشؤون الإدارية والقانونية.

تعيين الأستاذ الدكتور سلام خالد المحادين نائبا للرئيس للشؤون الأكاديمية، وعميدًا لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

كما قرر المجلس تعيين العمداء التالية أسمائهم:

كما قرر المجلس تعيين العمداء التالية أسمائهم: الأستاذ الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي / عميدا لكلية الهندسة.

الأستاذ الدكتور عمار منتصر المعايطة / قائما بأعمال عميد كلية الصيدلة و قائما بأعمال عميد البرامج الدولية.

الدكتور هشام أبوصايمة / قائما بأعمال عميد كلية الاعمال.

الدكتور سليم محمد شريف قاره / قائما بأعمال عميد شؤون الطلبة.

الدكتور أحمد محمد اللوزي / قائما بأعمال عميد كلية الحقوق، وقائما بأعمال عميد الاعتماد والجودة والمعلومات.

الدكتور عبد الرحمن محمد أبو عرقوب / قائما بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات.

الدكتورة حنان كامل إسماعيل / قائما بأعمال عميد كلية الاعلام.

الدكتور جمال عبد القادر القواسمي / قائما بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم.

الدكتور أحمد عبد الحي موسى / قائما بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم.