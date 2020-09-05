تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة الشرق الأوسط

عمان -الغد- قرر مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط في جلسته الأولى المنعقدة يوم السبت الموافق 5/9/2020، وبناءا على تنسيب رئيس الجامعة، تعيين السادة نواب الرئيس التالية أسماءهم:
- تعيين الأستاذ الدكتور أنيس منصور المنصور نائبًا للرئيس للشؤون الإدارية والقانونية.
- تعيين الأستاذ الدكتور سلام خالد المحادين نائبا للرئيس للشؤون الأكاديمية، وعميدًا لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كما قرر المجلس تعيين العمداء التالية أسمائهم:
- الأستاذ الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي / عميدا لكلية الهندسة.
- الأستاذ الدكتور عمار منتصر المعايطة / قائما بأعمال عميد كلية الصيدلة و قائما بأعمال عميد البرامج الدولية.
- الدكتور هشام أبوصايمة / قائما بأعمال عميد كلية الاعمال.
- الدكتور سليم محمد شريف قاره / قائما بأعمال عميد شؤون الطلبة.
- الدكتور أحمد محمد اللوزي / قائما بأعمال عميد كلية الحقوق، وقائما بأعمال عميد الاعتماد والجودة والمعلومات.
- الدكتور عبد الرحمن محمد أبو عرقوب / قائما بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات.
- الدكتورة حنان كامل إسماعيل / قائما بأعمال عميد كلية الاعلام.
- الدكتور جمال عبد القادر القواسمي / قائما بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم.
- الدكتور أحمد عبد الحي موسى / قائما بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم.