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تشكيلات إدارية بوزارة الداخلية – أسماء

منذ ساعتين

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عمان- قرر وزير الداخلية سلامة حماد اجراء عدد من التشكيلات الإدارية في الوزارة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقرر الوزير نقل نائب محافظ البلقاء خالد الجبور نائبا لمحافظ اربد ومتصرفا للواء قصبة اربد، ونقل مساعد محافظ العاصمة محمد ابو رمان نائبا لمحافظ عجلون ومتصرفا للواء قصبة عجلون، ونقل مساعد محافظ العاصمة اسماعيل الصرايرة نائبا لمحافظ العاصمة ومتصرفا للواء قصبة عمان، ونقل متصرف لواء المزار الجنوبي حمد الكرازنة نائبا لمحافظ جرش ومتصرفا للواء قصبة جرش، ونقل مساعد محافظ اربد علي البطاينة نائبا لمحافظ البلقاء ومتصرفا للواء قصبة السلط.

كما قرر حماد تكليف المحافظ عاطف ابو شكيرة بأعمال محافظ جرش بالوكالة اعتبارا من يوم غد ولحين عودة محافظ جرش.-(بترا)

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