تشكيلات إدارية بوزارة الداخلية

قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات الإدارية التالية في الوزارة، اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 آب المقبل.
واشتمل القرار على نقل مدير قضاء اذرح اسعد فلاح اللصاصمة مديراً لقضاء وادي عربة / محافظة العقبة، ونقل مساعد متصرف لواء وادي السير داود مدالله الثبيتات مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك، ونقل مدير قضاء أم البساتين فادي أحمد الرتيمة مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ محافظة الكرك، ونقل مساعد متصرف لواء الهاشمية زيد غازي الهباهبة مساعداً لمتصرف لواء القويسمة/ محافظة العاصمة.وتضمن القرار، نقل مدير قضاء أم الرصاص ناصر عايش القعيسي مديراً لقضاء أم البساتين/ محافظة العاصمة، ونقل مساعد متصرف لواء دير علا عبدالله قاسم كريشان إلى مديرية حقوق الإنسان/ مركز الوزارة، ونقل مساعد متصرف لواء البادية الشمالية محمد سلطان الرفاعي مساعداً لمتصرف لواء بني كنانة/ محافظة إربد، ونقل مدير قضاء ايل ضيف الله محمود السلامين مديراً لقضاء الجفر/ محافظة معان، ونقل مساعد متصرف لواء المزار الجنوبي محمود مبارك البريزات مديراً لقضاء زي/ محافظة البلقاء.كما اشتمل نقل مساعد متصرف لواء ناعور رائد عبدالحميد المعايطة مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا / محافظة البلقاء، ونقل مدير القضاء عناد موسى الخنان من مديرية المتابعة والتفتيش مساعداً لمتصرف لواء فقوع / محافظة الكرك، ونقل مساعد متصرف لواء الجامعة إياد فلاح النعيمات مساعداً لمتصرف لواء ناعور/ محافظة العاصمة، ونقل مساعد متصرف لواء قصبة الكرك غازي سعد أبو قاعود مديراً لقضاء رجم الشامي/ محافظة العاصمة، ونقل مساعد منسق شؤون اللاجئين مدير القضاء رولا صالح السبول إلى مديرية التنمية المحلية / مركز الوزارة. كما تضمن القرار نقل مساعد متصرف لواء ماحص والفحيص موسى عواد الحنيطي إلى مكتب تنسيق شؤون اللاجئين/ مركز الوزارة، ونقل مدير القضاء ناصر عقله أبو دلبوح من غرفة العمليات الرئيسية/ مركز الوزارة مساعداً لمتصرف لواء البادية الشمالية الغربية / محافظة المفرق، ونقل مدير قضاء المريغة محمد خليل الرفايعة مديراً لقضاء اذرح/ محافظة معان، ونقل مساعد متصرف لواء القطرانة شايش متعب المجالي مديراً لقضاء الموجب/ محافظة الكرك، ونقل مساعد متصرف لواء عين الباشا صلاح إبراهيم القلاب مديراً لقضاء عرجان/ محافظة عجلون. كما قرر نقل مدير القضاء نضال عيد الحجازين من مركز محافظة المفرق إلى مركز محافظة جرش، ونقل مدير قضاء بلعما موفق عطالله هليبان مساعداً لمتصرف لواء البادية الشمالية/ محافظة المفرق، ونقل مدير قضاء ماعين محمد غازي الذويخ مديراً لقضاء بلعما / محافظة المفرق، ونقل مساعد متصرف لواء قصبة الطفيلة سفيان سالم العلياني مديراً لقضاء العريض/ محافظة مادبا، ونقل مساعد متصرف لواء بني كنانة خلف محمد القاضي مديراً لقضاء صبحا / محافظة المفرق، ونقل مدير قضاء الأزرق علي خلف الجماعين مساعداً لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء لشؤون الابنية واللوازم والمركبات / مركز الوزارة.
واشتمل القرار على نقل مساعد متصرف لواء الحسينية رامي محمد الختاتنه مديراً لقضاء غور المزرعة / محافظة الكرك، ونقل مساعد متصرف لواء الكورة ماهر حامد السعايدة مساعداً لمتصرف لواء ماحص والفحيص / محافظة البلقاء، ونقل مدير قضاء صخرة صقر ظاهر الفواز مديراً لقضاء المنشية/ محافظة المفرق، ونقل مساعد متصرف لواء الشوبك سطام هارون الجازي مساعداً لمتصرف لواء القويرة/ محافظة العقبة، ونقل مساعد متصرف لواء الحسا محمد احمد السعيدات مديراً لقضاء ايل / محافظة معان، ونقل مساعد متصرف لواء فقوع سالم ناصر الزوايدة مديراً لقضاء المريغة/ محافظة معان.
وتضمن القرار نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار مدير القضاء زكريا عبد العزيز الدويري مساعداً لمتصرف لواء الجامعة/ محافظة العاصمة، ونقل مدير قضاء رجم الشامي شرحبيل يوسف الزناتي مديرا لقضاء صخرة/ محافظة عجلون، ونقل مساعد متصرف لواء القويرة محمود سميحان أبو شتال مساعداً لمتصرف لواء الحسينية/ محافظة معان، ونقل مدير قضاء المنشية سامر محمد الدعجة مديراً لقضاء حسبان/ محافظة العاصمة، ونقل مدير قضاء زي مفضي سليمان الحديثات مديراً لقضاء ام الرصاص/ محافظة العاصمة.كما جرى نقل مدير قضاء الموجب سامي محمد الشوابكة مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار/ مركز الوزارة، ونقل مساعد متصرف لواء البادية الشمالية الغربية ريان حسين الزيود مديراً لقضاء ماعين / محافظة مادبا، ونقل مدير قضاء الجفر عنبر جزا الغثيان مساعدا لمتصرف لواء القطرانة/ محافظة الكرك، ونقل مدير قضاء صبحا بشير سعود الجبور مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار/ مركز الوزارة، ونقل مدير قضاء عرجان احمد غصاب العساف إلى مديرية المتابعة والتفتيش/ مركز الوزارة.واشتمل القرار على نقل مساعد متصرف لواء القصر إبراهيم موسى العطيات إلى مكتب تنسق شؤون اللاجئين/ مركز الوزارة، ونقل مساعد متصرف لواء القويسمة سامي سلامة الخلايلة مديراً لقضاء الأزرق/ محافظة الزرقاء، ونقل مدير قضاء العريض صالح عبد الرزاق الخوالدة مساعداً لمتصرف لواء الهاشمية/ محافظة الزرقاء.
كما قرر تعيين مدير القضاء راجح نايف الخلفات مساعداً لمتصرف لواء الحسا / محافظة الطفيلة، وتعيين مدير القضاء رائد نعمان الشاعر مساعداً لمتصرف لواء الوسطية / محافظة اربد، وتعيين مدير القضاء عبد الكريم سلمان الحماد مساعداً لمتصرف لواء عي/ محافظة الكرك، وتعيين مدير القضاء ماهر خالد الخريشا مساعداً لمتصرف لواء القصر/ محافظة الكرك، وتعيين مدير القضاء عيسى عبد الفتاح البقور مساعداً لمتصرف لواء دير علا / محافظة البلقاء، وتعيين مدير القضاء/ حازم غالب البخيت الفايز مساعداً لمتصرف لواء وادي السير/ محافظة العاصمة، وتعيين مدير القضاء محمد رياض الصمادي مساعداً لمتصرف لواء الكورة / محافظة اربد. -