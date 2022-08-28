تشكيلات إدارية بوزارة الداخلية

قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات الإدارية التالية في الوزارة، اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 آب المقبل.

‏ ‏ واشتمل القرار على نقل مدير قضاء اذرح اسعد فلاح اللصاصمة مديراً لقضاء ‏وادي عربة / محافظة العقبة، ونقل مساعد متصرف لواء وادي السير داود مدالله الثبيتات ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك، ونقل مدير قضاء أم البساتين فادي أحمد الرتيمة مساعداً ‏لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ محافظة الكرك، ونقل مساعد متصرف لواء الهاشمية زيد غازي الهباهبة ‏مساعداً لمتصرف لواء القويسمة/ محافظة العاصمة.‏وتضمن القرار، نقل مدير قضاء أم الرصاص ناصر عايش القعيسي مديراً ‏لقضاء أم البساتين/ محافظة العاصمة، ونقل مساعد متصرف لواء دير علا عبدالله قاسم كريشان ‏إلى مديرية حقوق الإنسان/ مركز الوزارة،‏ ونقل مساعد متصرف لواء البادية الشمالية محمد سلطان ‏الرفاعي مساعداً لمتصرف لواء بني كنانة/ محافظة إربد، ونقل مدير قضاء ايل ضيف الله محمود السلامين مديراً ‏لقضاء الجفر/ محافظة معان، ونقل مساعد متصرف لواء المزار الجنوبي محمود مبارك ‏البريزات مديراً لقضاء زي/ محافظة البلقاء.‏كما اشتمل نقل مساعد متصرف لواء ناعور رائد عبدالحميد المعايطة ‏مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا / محافظة البلقاء،‏ ونقل مدير القضاء عناد موسى الخنان من مديرية المتابعة ‏والتفتيش مساعداً لمتصرف لواء فقوع / محافظة الكرك،‏ ونقل مساعد متصرف لواء الجامعة إياد فلاح النعيمات ‏مساعداً لمتصرف لواء ناعور/ محافظة العاصمة، ونقل مساعد متصرف لواء قصبة الكرك غازي سعد أبو ‏قاعود مديراً لقضاء رجم الشامي/ محافظة العاصمة، ونقل مساعد منسق شؤون اللاجئين مدير القضاء رولا ‏صالح السبول إلى مديرية التنمية المحلية / مركز الوزارة.‏ كما تضمن القرار نقل مساعد متصرف لواء ماحص والفحيص موسى عواد ‏الحنيطي إلى مكتب تنسيق شؤون اللاجئين/ مركز الوزارة،‏ ونقل مدير القضاء ناصر عقله أبو دلبوح من غرفة ‏العمليات الرئيسية/ مركز الوزارة مساعداً لمتصرف لواء البادية ‏الشمالية الغربية / محافظة المفرق، ونقل مدير قضاء المريغة محمد خليل الرفايعة مديراً لقضاء ‏اذرح/ محافظة معان،‏ ونقل مساعد متصرف لواء القطرانة شايش متعب المجالي ‏مديراً لقضاء الموجب/ محافظة الكرك‏،‏ ونقل مساعد متصرف لواء عين الباشا صلاح إبراهيم القلاب ‏مديراً لقضاء عرجان/ محافظة عجلون.‏ كما قرر نقل مدير القضاء نضال عيد الحجازين من مركز محافظة ‏المفرق إلى مركز محافظة جرش،‏ ونقل مدير قضاء بلعما موفق عطالله هليبان مساعداً ‏لمتصرف لواء البادية الشمالية/ محافظة المفرق،‏ ونقل مدير قضاء ماعين محمد غازي الذويخ مديراً لقضاء ‏بلعما / محافظة المفرق،‏ ونقل مساعد متصرف لواء قصبة الطفيلة سفيان سالم ‏العلياني مديراً لقضاء العريض/ محافظة مادبا،‏ ونقل مساعد متصرف لواء بني كنانة خلف محمد القاضي ‏مديراً لقضاء صبحا / محافظة المفرق، ونقل مدير قضاء الأزرق علي خلف الجماعين مساعداً لمدير ‏مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء لشؤون ‏الابنية واللوازم والمركبات / مركز الوزارة.

واشتمل القرار على نقل مساعد متصرف لواء الحسينية رامي محمد الختاتنه ‏مديراً لقضاء غور المزرعة / محافظة الكرك، ونقل مساعد متصرف لواء الكورة ماهر حامد السعايدة ‏مساعداً لمتصرف لواء ماحص والفحيص / محافظة البلقاء، ونقل مدير قضاء صخرة صقر ظاهر الفواز مديراً لقضاء ‏المنشية/ محافظة المفرق، ونقل مساعد متصرف لواء الشوبك سطام هارون الجازي ‏مساعداً لمتصرف لواء القويرة/ محافظة العقبة، ونقل مساعد متصرف لواء الحسا محمد احمد السعيدات ‏مديراً لقضاء ايل / محافظة معان،‏ ونقل مساعد متصرف لواء فقوع سالم ناصر الزوايدة مديراً ‏لقضاء المريغة/ محافظة معان.

‏‏ وتضمن القرار نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار ‏مدير القضاء زكريا عبد العزيز الدويري مساعداً لمتصرف ‏لواء الجامعة/ محافظة العاصمة، ونقل مدير قضاء رجم الشامي شرحبيل يوسف الزناتي ‏مديرا لقضاء صخرة/ محافظة عجلون،‏ ونقل مساعد متصرف لواء القويرة محمود سميحان أبو ‏شتال مساعداً لمتصرف لواء الحسينية/ محافظة معان، ونقل مدير قضاء المنشية سامر محمد الدعجة مديراً لقضاء ‏حسبان/ محافظة العاصمة،‏ ونقل مدير قضاء زي مفضي سليمان الحديثات مديراً لقضاء ‏ام الرصاص/ محافظة العاصمة.‏كما جرى نقل مدير قضاء الموجب سامي محمد الشوابكة مساعداً ‏لمدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار/ مركز الوزارة،‏ ونقل مساعد متصرف لواء البادية الشمالية الغربية ريان ‏حسين الزيود مديراً لقضاء ماعين / محافظة مادبا،‏ ونقل مدير قضاء الجفر عنبر جزا الغثيان مساعدا لمتصرف ‏لواء القطرانة/ محافظة الكرك، ونقل مدير قضاء صبحا بشير سعود الجبور مساعداً لمدير ‏مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار/ مركز الوزارة، ونقل مدير قضاء عرجان احمد غصاب العساف إلى مديرية ‏المتابعة والتفتيش/ مركز الوزارة.‏واشتمل القرار على نقل مساعد متصرف لواء القصر إبراهيم موسى العطيات ‏إلى مكتب تنسق شؤون اللاجئين/ مركز الوزارة،‏ ونقل مساعد متصرف لواء القويسمة سامي سلامة الخلايلة ‏مديراً لقضاء الأزرق/ محافظة الزرقاء، ونقل مدير قضاء العريض صالح عبد الرزاق الخوالدة مساعداً ‏لمتصرف لواء الهاشمية/ محافظة الزرقاء.

كما قرر تعيين مدير القضاء راجح نايف الخلفات مساعداً لمتصرف ‏لواء الحسا / محافظة الطفيلة، وتعيين مدير القضاء رائد نعمان الشاعر مساعداً لمتصرف لواء ‏الوسطية / محافظة اربد،‏ وتعيين مدير القضاء عبد الكريم سلمان الحماد مساعداً ‏لمتصرف لواء عي/ محافظة الكرك،‏ وتعيين مدير القضاء ماهر خالد الخريشا مساعداً لمتصرف ‏لواء القصر/ محافظة الكرك،‏ وتعيين مدير القضاء عيسى عبد الفتاح البقور مساعداً ‏لمتصرف لواء دير علا / محافظة البلقاء،‏ وتعيين مدير القضاء/ حازم غالب البخيت الفايز مساعداً ‏لمتصرف لواء وادي السير/ محافظة العاصمة، وتعيين مدير القضاء محمد رياض الصمادي مساعداً لمتصرف ‏لواء الكورة / محافظة اربد. ‏-