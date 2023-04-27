تشكيلات إدارية جديدة في التربية والتعليم – أسماء

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، إجراء تشكيلات إدارية جديدة في الوزارة.

وشملت التشكيلات، تعيين الدكتور فيصل أحمد صايل هواري مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان/محافظة العاصمة، والدكتور يوسف مفلح علي أبو الخيل مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء ذيبان، وعاصم رسمي إبراهيم المومني مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب/محافظة العاصمة.

كما شملت التشكيلات، تعيين ناديه لطفي حسن عربيات مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، وخالد موسى فلاح العلوان مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا، والدكتور محمد فلاح محمد الشقيرات مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة معان، ورنا محمد أحمد عبيدات مديراً لمديرية العلاقات الثقافية في إدارة العلاقات الثقافية والعامة.

وكذلك شملت التشكيلات، تعيين المهندس عصام محمد علي أبو احمده قائماً بأعمال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية، والدكتورة يسـرى حمـاده جـراد الـزبن قائماً بأعمـال مدير مديرية التربيـة والتعلـيـم للـواء الرصيفة، ومعن عبدالله اشتيان الذنيبات قائماً بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء الشوبك، واسـعـد محمـد مصطفى الشـرع قائمـاً بأعمـال مـدير مديرية التربية والتعليم لمحافظـة عجلون. -(بترا)