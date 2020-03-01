تشكيلات إدارية في “التربية” (أسماء)

عمان – الغد- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اجراء تشكيلات إدارية واسعة في الوزارة اعتبارا من اليوم الاحد وجاءت التشكيلات استنادا لأحكام المادة (92/ج/2) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة2020 وشملت التشكيلات تعيين الدكتورة يسري عبدالقادر محمد رافع العرواني مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة/محافظة العاصمة، والدكتورة فاطمه حسين محمود ابوحصوه مديرا لمديرية التربية والتعليم لواء القويسمة/ محافظة العاصمة، رسمي مرعي عيسى حدرب مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير/ محافظة العاصمة.

وشملت التشكيلات ايضا تعيين طايل عقاب فضيل المناصير مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا /محافظة العاصمة، والدكتورة وضحا محمد عواد المحارب مديرا لمديرية التربية والتعليم لواء ناعور /محافظة العاصمة، والدكتور جلال مفلح اشتيوي الجبرين مديرا لمديرية التربية والتعليم لواء قصبة مأدبا، والدكتور سعد سالم مرشد الرويضان مديرا لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الاولى.

وتقرر تعيين الدكتورة رابعة خليل خليل سهيل عبدالله مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة، والدكتور محمد فالح مسلم الجبور مديرا لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، وسامي عابيد الشديفات مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشاء، والدكتور صالح علي عواد العمري مديرا لمديرية التربية التعليم للواء قصبة اربد، وصايل جمعة

اسماعيل الطيطي مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء بني عبد، والدكتور عثمان محمود محمد بني يونس مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة.

وشملت التشكيلات كذلك تعييين الدكتور فريد مبارك عبدالله علاوين مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب، والدكتور جمال سعد عبدالرحمن الحناوي مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، و هارون محمد الأحمد الرحاحلة مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء ديرعلاء، والدكتورة ختام عبدالكريم طه عبابنة مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء لمزار الشمالي.كما شملت التشكيلات تعيين الدكتور باسم يوسف أحمد عضيبات مديرا لمديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، و الدكتور محمد نور الدين عبيد الهلال الدويري مديرا لمديرية التربية التعليم للواء قصبة المفرق، والدكتور جميل مصطفى حسن الخلق مديرا لمديرية التربية التعليم للواء منطقة البادية الشمالية الشرقية، وسامي يوسف عودة الكواليت مديرة لمديرية التربية التعليم للواء الاغوار الجنوبية.

وشملت التشكيلات كذلك تعيين الدكتور عبد الله حسين محمد الزعبي، مديرا لإدارة الموارد البشرية، والدكتور سامي سليمان محمد المحاسيس مديرا لإدارة التعليم، وردينة احمد عواد الرشيد مديرا لإدارة العلاقات الثقافية والعامة والاعلام التربوي، والدكتور رائد محمد حسن عليوة مديرا لادارة الاشراف والتدريب التربوي، والدكتور شاكر عارف هزاع العلاوين رئيسا لوحدة الرقابة الداخلية.

كما تم تعيين الدكتور عبد السلام محمد احمد الشناق مديرا لإدارة النشاطات التربوية، وريما سلمان عبد الزريقات رئيسا لوحدة جودة التعليم والمساءلة، وفايز خليل محمد المعاريف مديرا لإدارة التعليم الخاص، والدكتور محمد سلمان احمد كنانة مديرا لإدارة المناهج والكتب المدرسية، و فادي إبراهيم محمد الجزازي مديرا لمديرية الشؤون الادارية في الوزارة.عمان – الغد-قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اجراء تشكيلات إدارية واسعة في الوزارة اعتبارا من اليوم الاحد

وجاءت التشكيلات استنادا لأحكام المادة (92/ج/2) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة2020

وشملت التشكيلات تعيين الدكتورة

يسري عبدالقادر محمد رافع العرواني مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة/محافظة العاصمة، والدكتورة فاطمه حسين محمود ابوحصوه مديرا لمديرية التربية والتعليم لواء القويسمة/ محافظة العاصمة، رسمي مرعي عيسى حدرب مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير/ محافظة العاصمة.

وشملت التشكيلات ايضا تعيين طايل عقاب فضيل المناصير مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا /محافظة العاصمة، والدكتورة وضحا محمد عواد المحارب مديرا لمديرية التربية والتعليم لواء ناعور /محافظة العاصمة، والدكتور جلال مفلح اشتيوي الجبرين مديرا لمديرية التربية والتعليم لواء قصبة مأدبا، والدكتور سعد سالم مرشد الرويضان مديرا لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الاولى.

وتقرر تعيين الدكتورة رابعة خليل خليل سهيل عبدالله مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة، والدكتور محمد فالح مسلم الجبور مديرا لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، وسامي عابيد الشديفات مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشاء، والدكتور صالح علي عواد العمري مديرا لمديرية التربية التعليم للواء قصبة اربد، وصايل جمعة

اسماعيل الطيطي مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء بني عبد، والدكتور عثمان محمود محمد بني يونس مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة.

وشملت التشكيلات كذلك تعييين الدكتور فريد مبارك عبدالله علاوين مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب، والدكتور جمال سعد عبدالرحمن الحناوي مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، و هارون محمد الأحمد الرحاحلة مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء ديرعلاء، والدكتورة ختام عبدالكريم طه عبابنة مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء لمزار الشمالي.كما شملت التشكيلات تعيين الدكتور باسم يوسف أحمد عضيبات مديرا لمديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، و الدكتور محمد نور الدين عبيد الهلال الدويري مديرا لمديرية التربية التعليم للواء قصبة المفرق، والدكتور جميل مصطفى حسن الخلق مديرا لمديرية التربية التعليم للواء منطقة البادية الشمالية الشرقية، وسامي يوسف عودة الكواليت مديرة لمديرية التربية التعليم للواء الاغوار الجنوبية.

وشملت التشكيلات كذلك تعيين الدكتور عبد الله حسين محمد الزعبي، مديرا لإدارة الموارد البشرية، والدكتور سامي سليمان محمد المحاسيس مديرا لإدارة التعليم، وردينة احمد عواد الرشيد مديرا لإدارة العلاقات الثقافية والعامة والاعلام التربوي، والدكتور رائد محمد حسن عليوة مديرا لادارة الاشراف والتدريب التربوي، والدكتور شاكر عارف هزاع العلاوين رئيسا لوحدة الرقابة الداخلية.

كما تم تعيين الدكتور عبد السلام محمد احمد الشناق مديرا لإدارة النشاطات التربوية، وريما سلمان عبد الزريقات رئيسا لوحدة جودة التعليم والمساءلة، وفايز خليل محمد المعاريف مديرا لإدارة التعليم الخاص، والدكتور محمد سلمان احمد كنانة مديرا لإدارة المناهج والكتب المدرسية، و فادي إبراهيم محمد الجزازي مديرا لمديرية الشؤون الادارية في الوزارة.