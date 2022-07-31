تشكيلات إدارية في الداخلية (أسماء)

قرر وزير الداخلية مازن الفرايه إجراء تشكيلات في الوزارة لاعتبارات إدارية، بدءا من يوم غد الاثنين، تشمل تعيين المحافظ محمد مبارك الرفايعة مديرا لمديرية الشؤون القانونية / مركز الوزارة ونقل مدير مديرية حقوق الإنسان المحافظ غسان علي الكايد مديرا لمديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.

كما قرر تعيين المحافظ إسماعيل محمد الصرايرة مديرا لمديرية حقوق الإنسان / مركز الوزارة ونقل متصرف لواء الجامعة / محافظة العاصمة حمدان فهد السرحان نائبا لمحافظ إربد ومتصرفا للواء قصبة إربد ونقل متصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة عاصم موسى النهار نائبا لمحافظ الزرقاء ومتصرفا للواء قصبة الزرقاء.