تشكيلات إدارية في جامعة الزيتونة الأردنية

عمان – قرر القائم بأعمال رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور محمد المجالي تعيين رؤساء أقسام في كلية الهندسة والتكنولوجيا الدكتور محمود زيدان قائما بأعمال رئيس قسم الهندسة الكهربائية، والدكتورة رنا الحوراني قائما بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية والبنية التحتية، والدكتور علي عثمان قائما بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا الطاقة البديلة، والدكتور نبيل أبو شعبان قائما بأعمال قسم الهندسة الميكانيكية، والسيدة أمل أحمد مساعدا للعميد لشؤون ضمان الجودة.

وفي كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة خلود ابو ماريا قائما بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية، والدكتور أحمد الذنيبات قائما بأعمال رئيس قسم هندسة البرمجيات، والدكتور عدنان حنيف قائما بأعمال رئيس قسم علم الحاسوب، والأستاذ الدكتور أمجد زريقات رئيس قسم الرياضيات، والدكتور ثامر الرواشدة مساعدا للعميد لشؤون ضمان الجودة.

وفي كلية الآداب الدكتور محمد الطراونة مساعدا للعميد لشؤون ضمان الجودة، والدكتور موسى الخطيب قائما بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية (الانسانية والعلمية)، والدكتورة زاهرة أبو كشك قائما بأعمال رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، والدكتور سندس فرمان قائما بأعمال رئيس قسم اللغة الفرنسية والانجليزية وآدابهما، والدكتور محمد ابو علي قائما بأعمال رئيس قسم معلم صف، الدكتورة ديمة العمري قائماً بأعمال رئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها.

وفي كلية الأعمال، الأستاذ الدكتور عبد العزيز النداوي رئيس قسم ادارة الأعمال، والدكتور عبدالله عطية قائما بأعمال رئيس قسم المحاسبة، والدكتور نواف الغصين قائما بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية، والدكتور نافز علي قائما بأعمال رئيس قسم التسويق، والدكتورة ايناس اللوزي قائما بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الادارية، الدكتور عادل القطاونة مشرفا على تنفيذ المحاضرات المسائية في الجدول الدراسي، الدكتور محمد عاشور مساعدا للعميد لشؤون ضمان الجودة.

وفي كلية الصيدلة الدكتور عبدالقادر البواب قائما بأعمال رئيس قسم الصيدلة، والدكتورة ايفين الشلبي مساعدا للعميد لشؤون المختبرات في الكلية، والدكتورة سوسن خضير مساعدا للعميد لشؤون ضمان الجودة.

وفي كلية العمارة والتصميم الدكتور فؤاد القرم قائما بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا الوسائط المتعددة/الملتيميديا، والدكتور “زيد الفوارس” الحمد قائما بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة، والدكتور علاء الشرع قائما بأعمال رئيس قسم التصميم الجرافيكي، الدكتورة سكينة القطاونة مساعدا للعميد لشؤون ضمان الجودة.

وفي كلية التمريض الدكتور ايمن بني سلامة قائما باعمال رئيس قسم التمريض.

وفي كلية الحقوق الدكتور محمد المجالي قائما بأعمال رئيس قسم القانون، الدكتور محمد غزوي مساعدا للعميد لشؤون ضمان الجودة.