تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم – أسماء

عمان – الغد – قرَّرَ وزيرُ التربيةِ والتَّعليم، الدكتور تيسير النعيمي، إجراءَ التشكيلات الإدارية الآتية ابتداءً من تاريخ اليوم الخميس 2020/9/10:

– السيد حفص محمود حسن ابوملوح مستشارًا في مركز الوزارة برتبته وراتبه.

– السيد د. اجمل فهد نهار الطويقات مديرًا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير/محافظة العاصمة.

– السيد فراس محمد سليمان المحادين مديرًا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية.

– السيد معن عبدالله اشتيان الذنيبات مديرًا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر.

– السيد د. باسم عبدالرحمن محمد القراله مديرًا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي.

– السيد د. علي محمد فلاح علي القيسي مديرًا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش.

– السيد سامر مشهور فايز المجالي مديرًا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك.

كما قرَّر الدكتور تيسير النعيمي، تكليفَ التالية أسماؤهم بالوظيفة المبينة إزاء اسم كل منهم بالوكالة ابتداءً من تاريخ اليوم الخميس 10/9/2020 وحتى إشعار آخر:

– السيد حمدي حسين محمود علي مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا/محافظة العاصمة.

– السيد احمد عمر عبدالهادي المساعفه مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء ناعور/محافظة العاصمة.

– السيد لؤي احمد محمد الرفاعي مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء ناعور/محافظة العاصمة.

– السيدة د. يسرى حماد جواد الزبن مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الموقر.

– السيد محمد خليل عبدالحميد السلامين مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء ذيبان.

– السيد هاشم حميدان سليمان الزيود مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى.

– السيد عبدالله عطا خليل العموش مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة.

– السيد خالد موسى فلاح العلوان مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.

– السيد د. مزهر شاهر مفلح الرحامنه مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء دير علا.

– السيد د. حربي احمد فياض الدبوش مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.

– السيد غازي محمود ذيب عبدالهادي مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد/محافظة إربد.

– السيدة ليزا حجازي سليمان حجازى مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي/محافظة إربد.

– السيد جهاد محمود احمد روابده مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الكورة.

– السيد محمد خلقي علي المصرى مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا.

– السيد د. قسيم محمد سالم حمادنه مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية.

– السيد عصام محمد علي ابواحمده مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون.

– السيد د. عبدالله احمد مثقال الشياب مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة.

– السيد د. علي محمد سالم الفقراء مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي.

– السيد حسين ابراهيم محمد الطراونه مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية.

– السيد عبدالله محمد صالح الصباحين مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء البتراء.

– السيد عارف خلف نزال الصرايره مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة.

– السيد د. رائد محمد جمعه عوض القديرات مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة.

وقرَّر وزير التربية والتعليم، تعيينَ الدكتور محمد سليمان عبد الكريم الشعار، مديرًا لإدارة التعليم المهني والإنتاج ابتداءً من تاريخ الخميس 10/9/2020.