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تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

منذ 3 ساعات

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عمان- أجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة.

وشملت التشكيلات، تعيين المحافظ محمد الفايز محافظا لمحافظة معان والمحافظ “محمد اديب” الروابدة محافظا في مركز الوزارة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

كما قرر حماد، تعيين كل من مدير القضاء عايد المشاقبة مساعدا لمدير مديرية الشؤون القانونية / مركز الوزارة، ومدير القضاء ماهر السعايدة مساعدا لمتصرف لواء الرمثا/ محافظة اربد، ومدير القضاء عدنان العضايلة مساعدا لمتصرف لواء بصيرا/ محافظة الطفيلة، ومدير القضاء ضيف الله السلامين مساعدا لمتصرف لواء القويرة/ محافظة العقبة، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.-(بترا)

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