تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية

عمان- أجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الإدارية في الوزارة شملت تعيين وترفيع عدد من الحكام الإداريين من كادر الوزارة.

وقرر الوزير ترفيع عدد من مدراء الأقضية وتعيينهم بوظيفة متصرف اعتبارا من اليوم، وهم بندر الزبن وامجد الفايز وسطام المجالي وياسين الحسبان وشادي البخيت وخالد القرارعة ومحمد الشبلي ومؤيد القاضي وعطا الله النويقه وصفوان المبيضين.

كما قرر الوزير حماد تعيين عدد من الموظفين الإداريين من كادر الوزارة بوظيفة مدير قضاء اعتبارا من يوم غد الخميس، وهم ماهر الشيشاني وحسام النوايسة وماجد الطوالبة وموفق هليبان ومأمون العقدة ومنجد القاضي ومحمد الذويخ وسفيان العلياني وخلف القاضي وعلي الجماعين ورامي عبيدات ورامي الختاتنة.-(بترا)