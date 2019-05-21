تشكيلات إدارية واسعة في “التربية” (أسماء)

آلاء مظهر

عمان- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني اجراء تشكيلات ادارية واسعة في الوزارة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وجاءت التشكيلات استنادا لأحكام المادة (11/ج/2) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته، حيث شملت تعيين الدكتور سامي سليمان محمد محاسيس مديراً لإدارة الإشراف والتدريب التربوي، والدكتور سالم محمد سليمان خليفات مديراً لإدارة التعليم الخاص، وعاطف اعبد محمود الرواشده قائماً بأعمال رئيس وحدة الرقابة الداخلية.

وشملت التشكيلات أيضا الدكتور داود محمود حماد المعايطه مديراً لإدارة التربية الخاصة، ومحمد عبدالعزيز سالم المناصير مديراً لإدارة الشؤون المالية، ونضال طالب بدر احمد ملكاوي مديراً لإدارة التعليم المهني والإنتاج، والدكتور مصطفى عبدالله محمد توفيق الروسان مديراً لإدارة الشؤون القانونية، ومحمد رشيد حامد ابوحجيله مديراً لإدارة اللوازم والتزويد، والدكتور اسامه كامل عارف جرادات مديراً لمديرية المناهج في إدارة المناهج والكتب المدرسية.

وشملت التشكيلات نقل الدكتور يوسف مفلح علي ابوالخيل مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء سحاب محافظة العاصمة، والدكتورة ختام عبدالرحيم اسماعيل سحيمات مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا/محافظة العاصمة، والدكتور خالد حسن مطر القعايده مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء نيبان.

كما شملت نقل عبدالله محمد احمد المومني مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى، والدكتور خالد محمد السالم العلي العمايرة مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، وحابس يوسف المجارح العدوان مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا، والدكتور معن مرور محمد الشناق مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد محافظة إربد.

وشملت التشكيلات كذلك نقل الدكتور علي حسين علي المزاوده مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد في محافظة إربد، والدكتور محمد نورالدين عبيد هلال الدويري مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، والدكتور حسن علي حسين ملاك مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش.

كما شملت التشكيلات نقل الدكتور حسن ظاهر قطيش بني خالد مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، وحسين خليل عبدالجليل الدغيمات مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك، وعبدالله عطاالله اسحق الحجازين مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، وحازم عطاالله محمد العمرين مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، والدكتورة لبني عبدالمجيد هليل الحجاج مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم اللواء بصيرا، ومحمد فلاح محمد الشقيرات مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم اللواء البترا، والدكتور جمال سعد عبد الرحيم الحناوي مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير.

كما قرر الدكتور المعاني تعيين الدكتور محمد فالح مسلم الجبور مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى، والدكتورة رابعه محمد سليمان العيدي مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك، والدكتور طلال مسلم حمود المجالي مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر، واحمد محمد عوده الله الحطيبات مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، ومحمد عبدالحفيظ صياح الهريشات مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، والدكتور صالح علي عواد العمري مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة، والدكتور حسين علي الحسين العلي السعيدين مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي محافظة إربد.

وشملت ايضا تعيين عبدالرحيم حسين عبدالرحيم العلمات مديراً لمديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون، وسامي عايد كساب شديفات مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير/محافظة العاصمة، والدكتورة رابعة خليل سهيل عبدالله مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا/محافظة العاصمة، واحمد طالب عايد القبيلات مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء ناعور/محافظة العاصمة، والدكتورة وضعا محمد عواد المحارب مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا، وطايل عقاب فضيل المناصير مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء ديرعلا، والدكتور ضرار احمد محمود العبابنه مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد محافظة إربد، وقاسم حسن محمد عايد الشبول مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد محافظة إربد، والدكتور عثمان محمود محمد بني يونس مديراً لمديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية محافظة إربد، والدكتور طالب علي صالح العمايره مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية.

وشملت التشكيلات ايضا تعيين الدكتور راضي محمد النهار الشناق مديراً لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، والدكتور خلف عايد محمد الطعجان مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، والدكتور محمد حمدان سليمان الهرش مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية. كما شملت تعيين محمد عقاب صالح صالح مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية، والدكتور هشام عقيله علي الفرجات مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء الشوبك، وغصايب محمد مطلق الفلاحات مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء البتراء. وقرر الدكتور المعاني تعيين عبدالرحيم حسين عبدالرحيم العلمات مديراً لمديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون، وسامي عايد كساب شديفات مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير/محافظة العاصمة.

كما قرر الوزير المعاني تكليف كل من محمد ابراهيم يوسف العلوان مديراً لمديرية العطاءات في إدارة اللوازم والتزويد بالوزارة، وعمر حلمي عبدالله شاهين مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، ومازن محمد حسن الهديرس مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الموقر، وبسام عبدالرزاق فليح العبدالله العربيات مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية، ومحمد احمد سلامه بني طه مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، وخالد سالم علي المحاسنه مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، ويونس رزق علي خطايبه مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق. وشملت التكليفات ايضا كلا من الدكتور عادل محمد عطيه الخوالده مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا، وفاطمة عبدالقادر سليمان اللواما مديراً للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم اللواء الشوبك، والدكتورة سميه محمد عبدالرحمن البرديني مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة.