تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية (أسماء)

آلاء مظهر

عمان- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إجراء تشكيلات إدارية واسعة في الوزارة اعتبارا من الخميس الماضي.

وجاءت التشكيلات استنادا لأحكام المادة 91/ج/2 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته.

وشملت التشكيلات تعيين يونس فلاح صالح الشوابكه مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ قصبة مأدبا، ومازن محمد حسن الهديرس مديرا للشؤون الإدارية والمالية/ مديرية التربية للواء دير علا، وهارون محمد الأحمد الرحالة مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم / قصبة السلط، والدكتورة ختام عبدالكريم طه عبابنة مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية قصبة إربد.

كما شملت التشكيلات تكليفا بالوكالة، لكل من الدكتور محمد صالح عبد الرحمن المحامي مديرا للشؤون الادارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ قصبة عمان، وعاصم رسمي ابراهيم المومني مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ قصبة عمان، ومها صالح ابراهيم حداد مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الجامعة، والدكتورة فادية عبد محمد حاضري مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء سحاب.

وشملت أيضا تكليف امجد رضوان أحمد النسور مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء القويسمة، وأمال محمود فلاح ال عيون مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء ماركا، وفراس محمد سليمان المحادين مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء ناعور، وخولة مفضي عودة البداينة مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ وادي السير، ومحمود ذون النون عبد الكريم عبدالقادر عصفور مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الموقر.

وشملت التكليفات كذلك ، سمر أحمد حسين الوريكات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الموقر، ونهار ذياب صبح القضاه مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الجيزة، ولنا سعود عبد الكريم البخيت مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الجيزة ، وأحمد محمد عوض بني أحمد مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ منطقة الزرقاء الأولى، والدكتور محمود محمد عليان الجدايه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم / منطقة الزرقاء الاولى، والدكتور اجمل فهد نهار الطويقات مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم / لواء الرصيفة، والدكتور أحمد طلب فنيخر الشرفات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الرصيفة، والدكتور جهاد حاکم خليل العايدي مدير الشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم / منطقة السلط.

كما شملت التكليفات جهاد محمد بخيت خليفات مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الشونة الجنوبية، وخالد حمد علي الرحاحله مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء دير علا، وعادل خليل ابراهيم النعيم مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم / لواء عين الباشا، ونادية لطفي حسن عربيات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء عين الباشا.

وشملت التكليفات ايضا الدكتور محمد أحمد محمود العكام مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم / قصبة إربد، وأحمد فايز محمد عبدالرحمن مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ المزار الشمالي، والدكتور محمد حسن يحيي غزلان مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواءي الطيبة والوسطية، والدكتور زهير علي عبد الغني الرباعي مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواءي الطيبة والوسطية، ومحمد عبدالله علي مومني مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الكورة، والدكتور فيصل أحمد صايل هواري مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء بني كنانة، والدكتور حمزه عبد الكريم عبد الجليل نجادات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء بني كنانة.

وشملت التكليفات ايضا الدكتوره فاطمة ضيف الله علي طلافحة مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم /لواء الأغوار الشمالية، والدكتور شريف عبد الله فلاح عماوي مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الرمثا، وماهر أحمد صالح الجيزاوي مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الرمثا.

كما شملت الدكتور سالم محمود احمد بني عطا مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ محافظة عجلون، وعبد الله نهار خليف الصبيحات مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم / قصبة المفرق، والدكتور عبدالسلام عوده فارس زبيد مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ منطقة البادية الشمالية الشرقية، والدكتور فصل سالم أحمد العيسى مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لمنطقة البادية الشمالية الشرقية، وانتصار حامد عبدون الحمايده مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم / منطقة الكرك.

وشملت أيضا تكليف كل من مي احمد حشمان الرهايفه مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ منطقة القصر، والدكتور عبد الحي سلام عبد المهدي القراله مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ منطقة القصر، ومعن عبدالله شتيان الذنيبات مديرا للشؤون الادارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء المزار الجنوبي، وعوده محمد عبدالله الضرابعة مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء المزار الجنوبي، والدكتور باسم عبدالرحمن محمد القرالة مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الأغوار الجنوبية، والدكتورة نعمات عوض محمد الطراونه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم / لواء الأغوار الجنوبية.

وشملت كذلك جهاد فالح صالح البدارين مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ منطقة الطفيلة، والدكتورة فدوي خليل حمد القطاطشه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ منطقة الطفيلة، وسالم عبدالرحيم سلامه الرفوع مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء بصيرا، ونبيل علي عبد المهدي الحناقطه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء بصيرا.

كما شملت التكليفات، عماد عبد الرحمن ابراهيم السفاسفه مديراً للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لمنطقة معان، وياسين ياسين محمد الشقيرات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم / البادية الجنوبية، وعلي سالم ضيف الله النعيمات مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ لواء البترا، وحمد ثاني سلامة الحجايا مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم/ لواء الشوبك، والدكتورة سحر ذياب سلمان غنيم مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم/ محافظة العقبة.

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