تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية

عمان- اجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وشملت التشكيلات نقل محافظ الطفيلة محمد الرفايعة محافظا لمحافظة العقبة، نقل محافظ العقبة غسان الكايد الى مركز الوزارة،تعيين المتصرف خالد الجبور محافظا لمحافظة الطفيلة بالوكالة، نقل متصرف لواء بني عبيد قبلان الشريف نائبا لمحافظ اربد ومتصرفا للواء قصبة اربد، ونقل مساعد محافظ اربد صقر الدروع متصرفا للواء بني عبيد.-(بترا)