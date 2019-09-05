تشكيلات واسعة في الجامعة الأردنية – أسماء

عمان – الغد – قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة اليوم، وبناءً على تنسيب الأساتذة عمداء الكليات، تكليف نواب ومساعدي العمداء ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2020/2019.

وجاءت التشكيلات على النحو الآتي:

كلية الآداب

الأستاذ الدكتور حمدي منصور ناجي منصور/ نائب العميد للشؤون الإدارية

الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد محمود كوفحي/ نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي

الدكتور خليل إبراهيم عبد الله الهلالات/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور عبد الله محمود أحمد إبراهيم / مساعد العميد للشؤون الثقافية

الدكتورة منى عزت أحمد السين / مساعد العميد لشؤون الإرشاد وخدمة المجتمع

الأستاذ الدكتور محمد حسن محمد إسماعيل / رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

الأستاذ الدكتور محمد محمود محمد بني يونس / رئيس قسم علم النفس

الدكتور إسماعيل محمد عيد الزيود / رئيس قسم علم الاجتماع بالنيابة

الدكتور عبد الهادي نايف علي القعايدة / رئيس قسم التاريخ بالنيابة

الدكتور طلال عبد الكريم صلاح القضاة / رئيس قسم العمل الاجتماعي بالنيابة

الدكتور زياد مفضي ايوب مخامرة / رئيس قسم الجغرافيا بالنيابة

الدكتور ضرار علي جبر بني ياسين/ رئيس قسم الفلسفة بالنيابة

كلية الأعمال

الدكتور رامي محمد عقله الدويري / مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة ليلى علي أحمد ذهبيه / مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضمان الجودة

الدكتورة تغريد صالح محمد سعيفان / رئيس قسم إدارة الأعمال بالنيابة

الدكتور حمزة حسين خلف الموالي / رئيس قسم المحاسبة بالنيابة

الدكتور محمد عبدالله محمد الخطايبة / رئيس قسم التمويل بالنيابة

الدكتورة زينه عدنان حسن قاسم / رئيس قسم التسويق بالنيابة

الدكتورة رند هاني حامد الضمور / رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية بالنيابة

الدكتور عبدالحكيم عقلة محمد أخو ارشيدة / رئيس قسم الإدارة العامة بالنيابة

الدكتورة خوله علي أحمد عبد الله / رئيس قسم اقتصاد الأعمال بالنيابة

كلية العلوم

الأستاذ الدكتور محمود عمر مصطفى الحسين / نائب العميد

الدكتور ناجل عبدالرحيم طاهر ياسين / مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور منصور حسين عبد الله المطارنه / مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير

الأستاذ الدكتور محمد زايد محمد الرقب / رئيس قسم الرياضيات

الدكتور بشار إبراهيم محمود لحلوح / رئيس قسم الفيزياء بالنيابة

الدكتورة فدوى محمد علي عودة / رئيس قسم الكيمياء بالنيابة

الدكتور خلدون عبد الرحمن جفال الحديد / رئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة

الأستاذ الدكتور غالب حسين كساب جرار / رئيس قسم الجيولوجيا

الأستاذ الدكتور يوسف يحيى عادل بيلتو / رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية

كلية الشريعة

الأستاذة الدكتورة جميلة عبد القادر شعبان الرفاعي / نائب العميد

الأستاذ الدكتور زياد سليم عيد العبادي / رئيس قسم أصول الدين

الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد حسن البريشي / رئيس قسم الفقه وأصوله

الدكتورة هيام محمد عبد القادر الزيدانين / رئيس قسم المصارف الإسلامية بالنيابة

الدكتور يحيى أحمد سلمان جلال / رئيس قسم دراسات الإسلام في العالم المعاصر بالنيابة

الدكتورة هلا نايف عبد الله المشاقبة / مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة داليا إبراهيم محمد مصطفى/ مساعد العميد لضمان الجودة والتطوير

كلية الطب

الأستاذ الدكتور جمال خليل تميم المسعد ملحم/ نائب العميد لشؤون المستشفى

الدكتور محمد عيسى سالم السالم / مساعد العميد لشؤون الجودة والاتصال

الدكتورة هيام عدنان محمد عوض / مساعد العميد لشؤون الطلبة والامتحانات في الأقسام الاساسية

الدكتور رائد نائل محمد الطاهر / مساعد العميد لشؤون التطوير والتعليم الطبي

الدكتورة فداء محمود أحمد ذكر الله / مساعد العميد لشؤون الطلبة في الأقسام السريرية والخريجين

الأستاذ الدكتور ماضي توفيق عبد الوالي الجغبير/ رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع

الاستاذ الدكتور عبد القادر حمدي عبد القادر بطاح/ رئيس قسم علم الأمراض والأحياء الدقيقة والطب الشرعي

الأستاذ الدكتور فيصل إسماعيل عبد الرحمن محمد/ رئيس قسم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية

الأستاذ الدكتور منير ناصر مفلح غرايبة / رئيس قسم علم الأدوية

الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن أحمد أبو عبيله / رئيس قسم الجراحة العامة

الأستاذ الدكتور ياسر محمد هاشم ريان / رئيس قسم الأمراض الباطنية

الدكتور عقبة أحمد حسن القرعان / رئيس قسم النسائية والتوليد بالنيابة

الأستاذ الدكتور وليد سليمان محمود محافظة / رئيس قسم الأشعة والطب النووي

الدكتور أسامه حميد فالح عبابنه/ رئيس قسم الجراحة الخاصة

الدكتور عبد الكريم صالح سليمان العويدي/ رئيس قسم التخدير والعناية الحثيثة بالنيابة

الدكتور أمجد تيسير أحمد الشطرات/ رئيس قسم التشريح وعلم الأنسجة بالنيابة

الدكتورة جمانة حنا متري البرامكي/ رئيس قسم طب الأطفال بالنيابة

كلية الزراعة

الأستاذ الدكتور مفيد عوني النمر / نائب العميد

الدكتورة أماني عبد الله علي العساف / مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة

الدكتور مهند خالد علي أبو عجمية / مساعد العميد لشؤون الطلبة

الأستاذ الدكتور مهند وليد خالد العكش/ رئيس قسم البستنة والمحاصيل

الأستاذ الدكتور ماهر محمود بشير الدباس/ رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي

الدكتورة لما شريف نجيب البنا الهواري/ رئيس قسم وقاية النبات بالنيابة

الدكتور محمد عبد السميع أحمد طبية / رئيس قسم الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية بالنيابة

الدكتور ميشيل إدوارد ميشيل راهبة / رئيس قسم الأراضي والمياة والبيئة بالنيابة

الدكتور أنس محمد أحمد عبد القادر/ رئيس قسم الإنتاج الحيواني بالنيابة

كلية التمريض

الأستاذة الدكتورة أماني أنور خليل/ نائب العميد

الدكتورة عبير محمد عبد شاهين/ رئيس قسم تمريض صحة المجتمع بالنيابة

الدكتور محمود علي محجوب المحارمة/ رئيس قسم التمريض السريري بالنيابة

الدكتورة أريج خليل شحادة عثمان/ رئيس قسم تمريض صحة الأم والطفل بالنيابة

الدكتور حمزة عبد الله عطية الدريدي/ مساعد العميد لشؤون الجودة

الفاضلة هدى موسى محمد عمرو/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

الفاضلة أروى فهد عيسى الزعمط / مساعد العميد لشؤون التدريب

كلية العلوم التربوية

الأستاذ الدكتور عادل جورج إبراهيم طنوس/ نائب العميد لشؤون الدراسات العليا

الدكتور رامي محمود صالح اليوسف/ مساعد العميد لشؤون التأهيل والمدرسة

الدكتورة ميس عماد الدين محمد النسعة / مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة إيمان عبد الفتاح محمد عبابنة / رئيس قسم المناهج والتدريس بالنيابة

الدكتورة صفاء محمد عقلة العلي/ رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة بالنيابة

الدكتور جهاد محمد محمود العناتي/ رئيس قسم علم النفس التربوي بالنيابة

الأستاذة الدكتورة سيناريا كامل يوسف فراحنة / رئيس قسم الإدارة التربوية والأصول

الدكتورة فاتن فتحي محمد حمد / رئيس قسم علم المكتبات والمعلومات بالنيابة

كلية الهندسة

الأستاذ الدكتور معتصم سعود محمود عبد الجابر/ نائب العميد للشؤون الأكاديمية

الأستاذ الدكتور منور محمد سعود التراكيه / نائب العميد لشؤون الجودة والاعتماد

الدكتور فراس محمد عبد الوهاب شرف / مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور حسام جهاد سعيد خصاونة / مساعد العميد لشؤون التدريب

المهندس سعاده زهير سعادة سويدان / مساعد العميد لشؤون الحاسوب

المهندس عوض علي رضوان الخرابشة / مساعد العميد لشؤون المختبرات

الأستاذ الدكتور نسيم خليل جميل الشطرات / رئيس قسم الهندسة المدنية

الدكتورة ديالا حماد سالم الطراونة/ رئيس قسم هندسة العمارة بالنيابة

الأستاذ الدكتور إياد ارسلان أحمد أبو الفيلات / رئيس قسم الهندسة الكهربائية

الأستاذ الدكتور أحمد عبد اللطيف خليل القيسية / رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

الأستاذ الدكتور رياض عواد خلف الشوابكة/ رئيس قسم الهندسة الكيميائية

الأستاذ الدكتور محمد ضيف الله الأحمد الطاهات / رئيس قسم الهندسة الصناعية

الدكتور رمزي راجح أحمد سعيفان / رئيس قسم هندسة الحاسوب بالنيابة

الدكتور موسى صلاح موسى اليمن/ رئيس قسم هندسة الميكاترونكس بالنيابة

السيد الواكد صدقي محمود الوريكات/ مساعد العميد لشؤون المشاغل الهندسية والصيانة

كلية الحقوق

الدكتور محمد نواف ثلاج الفواعرة/ رئيس قسم القانون العام بالنيابة

الدكتور توفيق عارف توفيق المجالي/ رئيس قسم القانون الخاص بالنيابة

كلية التربية الرياضية

الأستاذة الدكتورة سميرة محمد عرابي أحمد/ نائب العميد لشؤون الدراسات العليا

الأستاذ الدكتور هاشم عدنان حلمي الكيلاني/ رئيس قسم الصحة والترويح

الأستاذ الدكتور رامي صالح محمد حلاوهة/ رئيس قسم الإشراف والتدريس

الدكتور حسن جمال حسن العوران / رئيس قسم الإدارة والتدريب بالنيابة

الدكتور محمد فايز عبد الرحيم الدبابسة / مساعد العميد لشؤون الطلبة

كلية الصيدلة

الأستاذ الدكتور عماد إبراهيم محمد حمدان/ نائب العميد

الدكتور سامح عبد القادر نمر الزبيدي/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور محمود يوسف عبد الرحيم القواريق / مساعد العميد لشؤون الاعتماد والتطوير

الأستاذة الدكتورة دينا عبد الرؤوف محمد السبعاوي/ مساعد العميد لشؤون التدريب

الدكتورة إيمان عبد القادر زكريا حماد/ مساعد العميد لشؤون المستشفى وبرنامج دكتور صيدلة

الدكتور محمد عبد المعطي فارس خنفر/ رئيس قسم العلوم الصيدلانية بالنيابة

الدكتورة لورينا ميلاد نعيم البشارات/ رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية بالنيابة

الدكتور محمد عيسى محمود صالح / رئيس قسم الصيدلة الحيوية والسريرية بالنيابة

كلية طب الأسنان

الأستاذ الدكتور زيد بكري طالب البيطار/ نائب العميد للشؤون الأكاديمية والإدارية

الأستاذ الدكتور حازم تيسير سالم الأحمد/ رئيس قسم جراحة الفم والفكين وأمراض الفم واللثة

الدكتورة سيرين عدنان محمد بدران/ رئيس قسم طب أسنان الأطفال والتقويم بالنيابة

الدكتورة نادية سامي سلطي عريفج/ رئيس قسم الاستعاضات السنية المتحركة بالنيابة

الدكتور أحمد مصطفى محمد المعايطة/ رئيس قسم المعالجة التحفظية بالنيابة

الدكتور محمد حكم أحمد محمد الشياب/ مساعد العميد لشؤون المستشفى

الدكتور يزن منصور ياسين حسونة / مساعد العميد لشؤون الطلبة وضبط الجودة

الدكتور فراس دخيل كامل السليحات / مساعد العميد لشؤون الامتحانات

كلية علوم التأهيل

الأستاذة الدكتورة عالية علي سالم الغويري / نائب العميد

الأستاذ الدكتور خضر جودة يوسف عبد الباقي/ رئيس قسم العلاج الوظيفي

الدكتورة هنادي عبد الرزاق أحمد بني هاني/ رئيس قسم علوم السمع والنطق واضطراباتها بالنيابة

الدكتور بشار سعيد محمود القاروط / رئيس قسم الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة بالنيابة

الدكتورة لارا سلطان محمود الخليفات / رئيس قسم العلاج الطبيعي بالنيابة

الدكتورة سمية برهان أحمد أبو جابر / مساعد العميد لشؤون الطلبة والتدريب

الفاضلة جهاد أحمد عبد الفتاح العرايفي/ مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة

كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

الأستاذ الدكتور حازم علي عبد الفالح الحياري/ نائب العميد

الدكتورة باسمة أحمد هارون الشقيرات/ رئيس قسم علم الحاسوب بالنيابة

الدكتور حمد عقاب حمد السوالقة/ رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية بالنيابة

الأستاذ الدكتور رزق محمد حمدان السيد/ رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات

الدكتورة ربى فؤاد مصطفى عبيدات/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور يزن ياسين محمود الشمايلة/ مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة

الدكتور مروان أحمد طلال الطويل/ مساعد العميد لشؤون الامتحانات المحوسبة

الدكتور مجدي شاكر سالم صوالحة / مساعد العميد لشؤون المختبرات

كلية الفنون والتصميم

الدكتور نضال محمود حمد نصيرات/ رئيس قسم الفنون الموسيقية بالنيابة

الدكتور يحيى سليم سليمان عيسى / رئيس قسم الفنون المسرحية بالنيابة

الدكتور جهاد حسن إبراهيم العامري / رئيس قسم الفنون البصرية بالنيابة

الفاضلة جويس وصفي سليمان الراعي / مساعد العميد لشؤون الجودة

السيد إبراهيم أحمد يوسف الخطيب/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

كلية اللغات الأجنبية

الدكتور شريف مطلق أحمد الغزو/ مساعد العميد للشؤون الإدارية وخدمة المجتمع

الدكتورة دعاء محمد يوسف سلامة/ مساعد العميد لشؤون الطلبة والتدريب

الدكتورة رانيا علي يوسف زعرور/ مساعد العميد لشؤون الاعتماد والجودة

الأستاذ الدكتور يزيد محمد سعد الحموري/ رئيس قسم اللغات الأوروبية

الأستاذة الدكتورة سميرة ذيب فياض الخوالدة/ رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

الدكتور زيدون علي أحمد الشرع/ رئيس قسم اللغات الآسيوية بالنيابة

الدكتور موسى فالح عليان عيال عواد / رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بالنيابة

كلية الآثار والسياحة

الدكتور عدنان محمد علي شياب / رئيس قسم الآثار بالنيابة

الدكتورة نور صلاح ارشيد العقيلي / رئيس قسم الإدارة السياحية بالنيابة

الدكتور محمود إبراهيم عودة عرينات / رئيس قسم إدارة المصادر التراثية وصيانتها بالنيابة

الدكتورة منى موسى مكازي السليحات / مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير

الدكتور حسين محمد حسين إبراهيم / مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة فاطمه عبد الكريم محمد صالح مرعي/ مساعد العميد لشؤون المتاحف

كلية الدراسات العليا

الدكتور بشار أحمد توفيق الخالدي/ نائب العميد للكليات العلمية والصحية

عمادة شؤون الطلبة

السيد صهيب علي خلف الهروط / مساعد العميد للشؤون القانونية

إلى ذلك، قرر رئيس الجامعة تكليف الدكتور خير الدين معاوية صبري الأستاذ في كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات قائما بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات، وتجديد تكليف الدكتورة هديل صلاح ياسين من كلية الأعمال القيام بأعمال مدير وحدة الشؤون الدولية.