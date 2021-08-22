تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخبي الشباب والناشئين

عمان – الغد – قرر اتحاد كرة القدم، تعيين الكوادر الفنية والإدارية لمنتخبي الشباب ت19 والناشئين ت17.

ويبدأ المدرب إسلام ذيابات مهامه مديراً فنياً لمنتخب الشباب ويعاونه المدرب حسين العلاونة، ومحمد الخلايلة مدربا لحراس المرمى.

فيما يقود عثمان الحسنات منتخب الناشئين، ويساعده أسامة الوحش، ورشيد النجار مدربا لحراس المرمى.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا المقامة تشرين الأول القادم بالسعودية، فيما يستعد “الشباب” لخوض منافسات غرب آسيا تشرين الثاني بأربيل العراق، على أن تبدأ التحضيرات للتصفيات القارية 2022.

وكان المدير الفني للاتحاد اليكساندر جيتزي، عقد اجتماعات موسعة مع الأجهزة الفنية والإدارية، لوضع أجندة العمل المقبلة لكل منتخب.