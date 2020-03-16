تشكيل خلية أزمة في وزارة الأوقاف

عمان- الغد– قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة ، اليوم الإثنين، تشكيل خلية أزمة لتنفيذ القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد,وكذلك للتنسيق مع الوزارات واجهزة الدولة المختلفة.

وقال وزير الأوقاف إن الوزارة تتابع تنفيذ القرارات التي اتخذتها ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، ووجه شكره للأئمة والعاملين في المساجد على التزامهم بتنفيذ التعليمات و كذلك لدورهم التوعوي والإرشادي في المجتمع.

وأضاف الخلايلة بأنه جرى منح الواعظات العاملات في الوزارة إجازة لمدة أسبوع.

وأشار الخلايلة إلى بدء العمل بتجهيز المراكز الإسلامية لتكون مراكز عزل في حال تطلب الأمر لا قدر الله، وكذلك استعداد مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة لتقديم أي خدمات طبية ، أنه تم توجيه الأئمة لضرورة الاستمرار بعمليات تنظيف المساجد و رعايتها.

وبين الخلايلة بأن صندوق الزكاة مستمر بالقيام بدوره و يتوفر لديه احتياطي كافي من المساعدات الطارئة للمستفيدين منه.

و دعا الخلايلة المواطنين إلى الإلتزام التام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة.