رياضة محلية

تشكيل “فنية” الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية

منذ ساعة واحدة
الدكتور فادي سماوي- (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- عقدت الهيئة الادارية للاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة، برئاسة رئيس الاتحاد عميد شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور فادي سماوي، إجتماعا لها تم خلاله تسمية اعضاء اللجنة الفنية للاتحاد للعام الجامعي 2019-2020.
وضمت اللجنة الفنية كل من: الدكتور أحمد العواملة رئيسا، الدكتور صبحي القبلان، الدكتور منور أبو هزيم، مازن علاونة، خالد الحشحوش، عبير خصاونة، سهام البخيت وجانسيت فشحة اعضاء، وخالد عربيات أمينا للسر.

مقالات ذات صلة

رالي “باها الأردن” الدولي يستقطب الأبطال إلى سحر وادي رم

منذ ساعتين

أنس الحلو يتألق ويظفر بلقب بطولة ريد بل كار بارك درفت في تركيا (فيديو)

منذ 3 ساعات

منتخب الكرة يتدرب بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة الصين تايبيه

منذ 3 ساعات

منافسات قوية في بطولة المملكة للكراتيه

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock