تشكيل “فنية” الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية

عمان- الغد- عقدت الهيئة الادارية للاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة، برئاسة رئيس الاتحاد عميد شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور فادي سماوي، إجتماعا لها تم خلاله تسمية اعضاء اللجنة الفنية للاتحاد للعام الجامعي 2019-2020.

وضمت اللجنة الفنية كل من: الدكتور أحمد العواملة رئيسا، الدكتور صبحي القبلان، الدكتور منور أبو هزيم، مازن علاونة، خالد الحشحوش، عبير خصاونة، سهام البخيت وجانسيت فشحة اعضاء، وخالد عربيات أمينا للسر.