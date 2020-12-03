تشكيل لجان الأعيان الدائمة ورؤساءها والمقررين

عمان– توافق مجلس الأعيان لدى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيسه فيصل الفايز، على تشكيل لجانه الدائمة البالغ عددها 16 لجنة، لمدة سنتين استناداً للمادة 15 من النظام الداخلي للمجلس، وانتخب أعضاء اللجان في اجتماعات منفصلة، رؤساء ومقرري اللجان.

وحسب النظام الداخلي يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة 7 أعيان، والحد الأعلى 12، ولا يجوز للعين ان يكون في اكثر من ثلاث لجان، كما لا يجوز ان يكون الرئيس او ايا من نائبيه عضوا في اية لجنة.

وادى الأعيان: جمال الصرايرة، وتوفيق الحلالمة، وعودة قواس، ومحاسن الجاغوب، اليمين الدستورية أمام المجلس استنادا للمادة 80 من الدستور، بعد ان تلا امين عام مجلس الأعيان علي الزيود نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة تعيينهم اعضاءً في مجلس الأعيان اعتباراً من الخميس الماضي.

واختار اعضاء اللجان، احمد طبيشات رئيسا للّجنة القانونية، والدكتور احمد عويدي العبادي مقررا لها، جمال الصرايرة رئيسا للّجنة المالية والاقتصادية، والدكتور مصطفى البراري مقررا، المهندس ناصر اللوزي رئيسا للجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين، ونايف القاضي مقررا، مازن الساكت رئيسا للّجنة الإدارية، ومروان قطيشات مقررا، الدكتور وجيه عويس رئيساً للجنة التربية والتعليم، والدكتورة رائدة قطب مقررةً لها، الدكتور محمد المومني رئيسا للجنة الإعلام والتوجيه الوطني، والدكتور طلال الشرفات مقررا لها، الدكتور ياسين الحسبان رئيسا للجنة الصحة والبيئة والسكان، والدكتور هايل عبيدات مقررا لها، عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية، والمهندس عبد الرحيم البقاعي مقررا لها. كما اختار الأعيان الدكتور عاكف الزعبي رئيسا للجنة الزراعة والمياه، وفاضل الحمود مقررا لها، الدكتور صلاح ارشيدات رئيسا للجنة الطاقة والثروة المعدنية، وطلال عريقات مقررا لها، الدكتور نضال القطامين رئيسا للجنة السياحة والتراث، وخالد ابو العز مقررا لها، الدكتور مصطفى حمارنة رئيسا للجنة الخدمات العامة، وخير الدين هاكوز مقررا لها، الدكتور محمود ابو جمعة رئيسا للجنة الحريات وحقوق المواطنين، واحسان بركات مقررةً لها، المهندس صخر دودين رئيسا للجنة فلسطين، ومدالله الطراونة مقررا لها، هيفاء النجار رئيسة للجنة المرأة ونايفة الزبن مقررة لها، بسام حدادين رئيسا للجنة الثقافة والرياضة والشباب وسمير بينو مقررا لها.

وتشكلت اللجان على النحو الآتي:القانونية من كل من: مفلح الرحيمي، أحمد طبيشات، مازن الساكت، المهندس وجيه عزايزة، الدكتور أحمد العبادي، محمد صامد الرقاد، الدكتور محمود ابو جمعة، مروان قطيشات، الدكتور طلال الشرفات، إحسان بركات، فاضل الحمود، والدكتورة محاسن الجاغوب، فيما تضم اللجنة المالية والاقتصادية كلا من: جمال الصرايرة، الدكتور أحمد الهنداوي، الدكتور عاكف الزعبي، مازن الساكت، المهندس وجيه عزايزة، الدكتور مصطفى البراري، الدكتور مصطفى حمارنة، محمد الشوابكة، عيسى مراد، والمهندس عبدالرحيم البقاعي.

الشؤون العربية والدولية والمغتربين: الدكتور صالح ارشيدات، المهندس ناصر اللوزي، نايف القاضي، الدكتورة علياء بوران، الدكتور أحمد الهنداوي، بسام الحدادين، حسين المجالي، الدكتور محمد المومني، محمد الملكاوي، محمد الشوابكة، الدكتور طلال الشرفات، وسمير مصاروة.

الشؤون الإدارية: مفلح الرحيمي، محمد عودة نجادات، نايف القاضي، مازن الساكت، الدكتور محمد المومني، الدكتور مصطفى البراري، الدكتور يوسف الشريدة، مروان قطيشات، سمير مصاروة، مصطفى البزايعة، وخير الدين هاكوز.

التربية والتعليم: الدكتور محمد جمعة الوحش، الدكتور أحمد الهنداوي، الدكتور وجيه عويس، الدكتور ياسين الحسبان، الدكتور نضال القطامين، الدكتور أحمد العبادي، محمد الملكاوي، الدكتور مصطفى حمارنة، الدكتورة رائدة القطب، هيفاء النجار، الدكتور عودة قواس، والدكتورة محاسن الجاغوب.

الإعلام والتوجيه الوطني: الدكتورة علياء بوران، رابحة الدباس، الدكتور محمد المومني، توفيق الحلالمة، هيفاء النجار، المهندس صخر دودين، الدكتور طلال الشرفات، جمال الشوابكة.

الصحة والبيئة والسكان: أحمد طبيشات، الدكتور وجيه عويس، الدكتور ياسين الحسبان، المهندس مالك الكباريتي، الدكتور يوسف الشريدة، الدكتورة رائدة القطب، الدكتور زياد القرعان، الدكتور هايل عبيدات، الدكتورة غادة بشوتي، سمير بينو، نايفة الزبن، والدكتور عودة قواس.

الزراعة والمياه: محمد عودة نجادات، نايف القاضي، شراري الشخانبة، الدكتور عاكف الزعبي، المهندس مالك الكباريتي، الدكتور يوسف الشريدة، عبدالرحمن العدوان، فاضل الحمود، جمال الشوابكة، أحمد الهباهبة، ماجد المقابلة، واكريم العوضات.

العمل والتنمية الاجتماعية: محمد جمعة الوحش، رابحة الدباس، الدكتور نضال القطامين، توفيق الحلالمة، عيسى مراد، مخيمر ابو جاموس، مصطفى البزايعة، أحمد الهباهبة، ماجد المقابلة، نايفة الزبن، والمهندس عبدالرحيم البقاعي.

الطاقة والثروة المعدنية: الدكتور صالح ارشيدات، طلال عريقات، الدكتور عاكف الزعبي، الدكتور وجيه عويس، محمد الملكاوي، سمير مصاروة، والمهندس عبدالرحيم البقاعي.

السياحة والتراث: رابحة الدباس، أحمد طبيشات، الدكتور ياسين الحسبان، الدكتور نضال القطامين، عيسى مراد، خالد ابو العز، الدكتور هايل عبيدات، الدكتورة غادة بشوتي، ومدالله الطراونة.

الخدمات العامة: الدكتور صالح ارشيدات، مفلح الرحيمي، الدكتور أحمد العبادي، توفيق الحلالمة، الدكتور مصطفى البراري، الدكتور مصطفى الحمارنة، خير الدين هاكوز، جمال الشوابكة، واكريم العوضات.

الحريات وحقوق المواطنين: الدكتور محمود ابو جمعة، صخر دودين، خالد ابو العز، مروان قطيشات، احسان بركات، عبدالرحمن العدوان، فاضل الحمود، مصطفى البزايعة، خير الدين هاكوز، مدالله الطراونة، والدكتور عودة قواس.

لجنة فلسطين: طلال عريقات، الدكتور محمد جمعة الوحش، شراري الشخانبة، المهندس وجيه عزايزة، محمد الشوابكة، الدكتور محمود ابو جمعة، المهندس صخر دودين، الدكتور هايل عبيدات، مخيمر ابو جاموس، ومدالله الطراونة.

لجنة المرأة: بسام الحدادين، هيفاء النجار، خالد ابو العز، مخيمر ابو جاموس، إحسان بركات، الدكتورة غادة بشوتي، نايفة الزبن، والدكتورة محاسن الجاغوب.

وتشكلت لجنة الثقافة والشباب والرياضة من: طلال عريقات، محمد عوده نجادات، شراري الشخانبة، بسام حدادين، الدكتورة رائدة القطب، عبد الرحمن العدوان، أحمد الهباهبة، ماجد المقابلة، وسمير بينو.

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