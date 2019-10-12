تشكيل لجنة “العقبة” برئاسة المغربي

عمان – الغد – قرر مجلس ادارة رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية في جلسته المنعقدة يوم 10 تشرين الاول (اكتوبر) الحالي برئاسة فادي زريقات نائب سمو رئيسة الرابطة، الموافقة على تشكيل لجنة العقبة برئاسة محمد المغربي (الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الملكي للالعاب البحرية وعضو مجلس محافظة العقبة).

وتأتي هذه الخطوة بناءاً على توصيات ومقترحات رئيس لجان المحافظات الدكتور فايز ابو عريضة، حيث كان وفد من الرابطة قد قام بزيارة مدينة العقبة خلال الاسبوع الماضي للاطلاع على الواقع الرياضي في المحافظة، التي تعتبر من اهم المدن الاردنية الجاذبة للسياحة، بالاضافة الى تميز مدينة العقبة في اقامة النشاطات الرياضية بسبب توفر البنى التحتية الملائمة لاقامة البطولات والفعاليات الرياضية.

وثمن المجلس دور محمد المغربي في انجاح وفد الرابطة الى مدينة العقبة والالتقاء بعدد من المسؤولين، ليقرر المجلس الموافقة على تنسيب رئيس اللجنة بتشكيل لجنته حسب التالي:

1) د. وليد البداينة – مدير مدينة الامير حمزة

2) رامي عودة – مدير في منتجع تالا بيه

3) جمال العمراني – مدير شباب العقبة

4) رمضان الفيومي – القطاع السياحي

5) محمدعلي خاطر – رجل اعمال

6) احمد عيد – شركة ADC

7) مازن العلاونه – مدرب وحكم دولي

8) ابراهيم الفرايه – اعلامي

واستمع المجلس الى موجز قدّمه فادي زريقات رئيس لجنة الحسين للمنح الدراسية، إلى تطلعات واهداف اللجنة المتمثلة بضرورة التوزيع العادل للمتقدمين، بحيث يستفيد اكبر عدد ممكن من اللاعبين من صندوق المنح عبر اعطاء الاولوية للمتقدم لاول مرة من الاستفادة من المنحة وعدم قبول اية طلبات تقدم بعد انتهاء المدة المحددة.

كما اطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير مهرجان اليوم العائلي وتقرير زيارة وفد الرابطة الى مدينة العقبة.