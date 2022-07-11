تشكيل لجنة لتنظيم اجتماعات حزب إرادة لمرحلة ما بعد التأسيس

قررت لجنة القيادة المؤقتة لحزب إرادة- تحت التأسيس- تشكيل لجنة تعنى بوضع أولويات للاجتماعات الاستقطابية للحزب في ظل زيادة طلبات الاجتماعات.

وسيتم وضع معايير لهذه الأولويات أساسها ضمان التوازن الجغرافي والديموغرافي وتعزيز وجود إرادة في كافة المحافظات، بحيث تصدر قائمة المؤسسين النهائية ممثلة لفسيفساء الأردن الجميل وشاملة لجميع المحافظات والبوادي والمخيمات والجامعات ومحققة لهدف الحزب في الوصول إلى ما نسبته 70% شبابا و50%؜ نساء.

جاء ذلك بعد أكثر من مائة جولة واجتماع استقطابي جماعي ونوعي في المحافظات والبوادي والمخيمات، ولاحقا لتقديمه طلب تأسيس للهيئة المستقلة للانتخاب وفقا لقانون الأحزاب المعدل رقم 7 لسنة 2022 وذلك بـ1187 عضوا مؤسسا سيتم تعزيزهم بقرابة الـ600 بعد إجازة العيد.

ويُشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها هي برئاسة الشيخ منور ضيف الله الكعيبر السرحان وعضوية كل من المهندس إبراهيم العوران وأحمد المعاقبة وأدهم الصبح وأحمد البواعنة والدكتورة إنعام صبيحات وبسام الجعافرة والمهندس حاتم بني هاني وحران القيسي والدكتور خضر البشتاوي ورولا الحياري والمهندس عامر المكحل والدكتور عبدالله الصقور وعفاف النظامي وعميد الرواشدة والدكتور فايز الشراري والدكتور ليث القهيوي ومنار حرزالله والدكتور محمد السرحان وميسون الشوابكة وهناء البطاينة وهيثم الدرابيع والمهندسة هديل الناطور والمهندس هيثم الزواهرة والدكتور يحيى قطيش الأزايدة.

وبحسب بيان الحزب، لوحظ في الأيام الأخيرة قيام الحزب بخطوات تنظيمية دقيقة تدل على جدية الحزب ومؤسسيه وروح الفريق والعمل الجماعي به وعدم المركزية وأنه حزب لجان لا أشخاص، فيما يتوقع من حزب إرادة أن يكون من أبرز الأحزاب على الساحة السياسية كونه يركز على الاستقطاب النوعي وليس الكمي.

ويعد “إرادة” الحزب الأكثر جرأة ووضوحا في طرحه والذي ينادي بالعدالة الاجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، بالإضافة إلى الحريات العامة والخاصة وسيادة القانون وغير ذلك من ركائز الدولة المدنية التي تراعي خصوصية الأردن والأردنيين، بالإضافة إلى تبنّيه نهج اقتصاد السوق الاجتماعي وإعادة نسج الطبقة الوسطى وتركيزه على ضرورة تحصين المال العام من التجرؤ عليه وحوكمة القطاع العام لمحاربة الفساد الكبير منه والصغير الإداري منه والمالي، وعدم استغلال الدين في السياسة.

وبالرغم من أن العشيرة هي ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الأردني، إلا أنها مكون اجتماعي ولا يجوز اعتبارها مكونا سياسيا حسب مبادئ الحزب، وهذه المبادئ سوف يتم ترجمتها إلى سياسات وبرامج من قبل اللجان الفنية المختصة والتي ستكون جزءا من الهيكل التنظيمي، وبذلك الفكر والقبول الذي يلقاه الحزب عند المواطن وانطلاقه من القواعد والمحافظات فإنه يتربع على مساحة يسار الوسط على الطيف السياسي.

ويذكر أن الحزب بصدد إطلاق مسودته الرابعة والأخيرة من مبادئه الأساسية قبل مؤتمره التأسيسي، وذلك بعد فتح باب الاقتراحات التطويرية للمؤسسين الجدد ودراستها، وهذا النهج الديموقراطي اتبعه الحزب من المسودة الأولى للمبادئ وحتى المسودة الحالية وهي الثالثة، علما بأن جميع الأعضاء منسجمين مع هذه المبادئ التي تعبر عنهم.