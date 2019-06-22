تشكيل لجنة لدراسة ظاهرتي البطالة والفقر في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- اكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت ان السلطة شكلت لجنة خاصة لدراسة ظاهرتي البطالة والفقر في محافظة العقبة ليتم لاحقا وضع الحلول المناسبة ورفعها الى مجلس الوزراء ليصار الى دراستها.

وشدد بخيت خلال حوارية نظمتها لجنة الشباب والرياضة النيابية بالتعاون مع مديرية شباب العقبة اليوم السبت تحت عنوان تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا. أهمية دعم القطاع الشبابي وتمكينهم ليكونوا مشاركين فاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية وضرورة وضع الحلول المناسبة للتخفيف من نسبة الفقر والبطالة.

واشار نائب رئيس اللجنة النائب حمود الزواهرة حرص اللجنة على التواصل مع الشباب والاستماع الى همومهم ومشاكلهم ونقلها الى اصحاب القرار، مبينا اهمية المشاركة السياسية للشباب وتمكينهم ليكونوا أداة بناء في المجتمع في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الوطن.

ودعا النائب ابراهيم ابو العز إلى أهمية رفع نسبة المشاركة السياسية للشباب من خلال التعليم المدرسي والجامعي والسماح لهم بالانتساب للأحزاب السياسية دون معوقات، وتفعيل مشاركتهم في الاتحادات الطلابية والانتخابات النيابية لأنهم يشكلون الاغلبية في المجتمع.

وطالب عدد من المتحدثين الشباب بالاهتمام بمطالبهم واحتياجاتهم وتوفير فرص عمل للباحثين منهم عن العمل في المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص، مؤكدين ان تمكينهم سياسيا واقتصاديا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.